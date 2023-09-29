"إغاثي الملك سلمان" يواصل تقديم خدمات طبية في محافظات يمنية

واستقبل المركز خلال شهر أغسطس 2023 م، 138 مريضًا، بينهم 50 مريضًا حصلوا على 407 جلسات غسيل كلوي مجدولة، و5 جلسات إسعافية، بينما تلقى 88 مريضًا خدمات المعاينة والفحوصات الطبية في عيادة أمراض الكلى، حيث بلغت نسبة الذكور 65%، ونسبة الإناث 35%، بينما شكلت نسبة النازحين 13%، والمقيمين 86%، وشكلت نسبة اللاجئين 1%.