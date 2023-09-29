"إغاثي الملك سلمان" يواصل تقديم خدمات طبية في محافظات يمنية

قدَّمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 16.050 مستفيدا، وذلك خلال شهر أغسطس 2023م.
وراجع قسم الباطنية 3.034 فرداً، وعيادة الطوارئ 2.808 شخصاً، وعيادة الوبائيات 1.467 حالة، وعيادة الأطفال 1.299 مستفيداً، واستفاد من خدمات الفريق الطبي المتنقل 1.068 فرداً، وراجع عيادة الصحة الإنجابية 1.155 حالة، وقسم التغذية 235 شخصاً، وقسم التحصين 119 فرداً، وعيادة التوليد 127 فرداً، وعيادة الجراحة والتضميد 813 شخصا، وعيادة التوعية والتثقيف 3.843 فرداً، وقسم الإحالة الطبية 82 فرداً.
وفي الخدمات المرافقة استفاد 3.485 شخصاً من قسم المختبر، وصُرفت الأدوية لـ 11.029 فرداً، وراجع عيادة الرعاية الصحية 7.674 شخصاً، واستفاد من قسم نقل الدم 54 شخصاً، ومن قسم تخطيط القلب 9 أشخاص.
كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والمياه للنازحين في مديرية رازح بمحافظة صعدة خلال شهر أغسطس 2023م.
وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 97 مستفيداً، وعيادة الطوارئ 58 مستفيداً، وعيادة الأمراض الباطنية 151 مستفيداً، فيما راجع عيادة الصحة الإنجابية 30 حالة، وقسم التوعية والتثقيف شخصان.
وفي مجال الخدمات الصحية المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 207 أفراد، وقسم الجراحة والتضميد شخص واحد، وصُرفت الأدوية لـ 335 مستفيدا، فيما جرى تنفيذ 5 عمليات للتخلص من النفايات.
وفي السياق، قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 8.106 مستفيدين خلال شهر أغسطس 2023م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وراجع عيادة الطوارئ 3.728 مستفيدا، وعيادة الباطنية 1.525مستفيدًا، وعيادة الأطفال 1.579 مستفيدًا، و عيادة الوبائيات 538 فردا، وعيادة النساء والولادة 672 فردا، وعيادة التوليد 64 امرأة.
وفي الخدمات المرافقة راجع قسم المختبر 2.166 فردا، وقسم الأشعة 763 فردا، فيما صُرفت الأدوية لـ 7.025 فردًا، في حين راجع قسم الإحالة الطبية 46 مستفيدا، وقسم الجراحة والتضميد 337 فردا، وقسم الملاحظة 3.231 مستفيدًا، وقسم نقل الدم 91 فردا، فيما جرى تنفيذ 8 أنشطة للتخلص من النفايات.
كما واصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة اليمنية تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
واستقبل المركز خلال شهر أغسطس 2023 م، 138 مريضًا، بينهم 50 مريضًا حصلوا على 407 جلسات غسيل كلوي مجدولة، و5 جلسات إسعافية، بينما تلقى 88 مريضًا خدمات المعاينة والفحوصات الطبية في عيادة أمراض الكلى، حيث بلغت نسبة الذكور 65%، ونسبة الإناث 35%، بينما شكلت نسبة النازحين 13%، والمقيمين 86%، وشكلت نسبة اللاجئين 1%.
ويأتي ذلك امتداداً للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.
وفي لبنان، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة ببنين بمحافظة عكار بالجمهورية اللبنانية.
وجرى خلال شهر أغسطس 2023م استقبال 3.879 مريضاً في مركز عكار - ببنين للرعاية الصحية قُدمت لهم 8.695 خدمة، توزعت ما بين أقسام العيادات والصيدلية والمختبر والتمريض وبرنامج الصحة المجتمعية والنفسية، حيث بلغت نسبة الذكور 35% والإناث 65%، بينما شكلت نسبة اللاجئين 70% والمقيمين 30% من إجمالي المستفيدين.
ويأتي ذلك حرصًا من المملكة ممثلة بالمركز على تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين واللاجئين السوريين في جميع المجالات للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.