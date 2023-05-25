المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار في المملكة اليوم الخميس

تشير آخر الخرائط الجوية، إلى أنه يُتوقع أن تبقى أجزاء متفرقة من المملكة العربية السعودية اليوم، تحت تأثير نشاط السحب الركامية؛ نتيجة تواجد منخفض جوي في طبقات الجو العليا شرقي البحر الأبيض المتوسط بالتزامن مع تدفق للرطوبة المدارية من الجنوب.
ويُتوقع بمشيئة الله أن يتجدد تكاثر السحب الركامية ساعات ما بعد الظهر تدريجيًّا على مرتفعات شرق جازان وعسير والباحة، وصولًا لمرتفعات جنوب مكة المكرمة، وتترافق بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البرديات؛ مما يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب في بعض المناطق.
ويُحتمل أن تمتد السحب الممطرة؛ ولكن على نحو متفرق، إلى أجزاء من شمال منطقة الرياض إداريًّا، وشمال الشرقية، والقصيم، وحائل، والمدينة المنورة.. وتكون هذه الأمطار متوسطة في مجملها، وتترافق بهبوب رياح نشطة قد تتجاوز سرعتها حاجز 100 كم/الساعة، تؤدي إلى حدوث عواصف رملية مؤقتة.
لا يُستبعد أن تكون بعض السحب الركامية الممطرة على مناطق محدودة إجمالًا من شمال وشمال غرب المملكة.