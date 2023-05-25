المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار في المملكة اليوم الخميس

ويُحتمل أن تمتد السحب الممطرة؛ ولكن على نحو متفرق، إلى أجزاء من شمال منطقة الرياض إداريًّا، وشمال الشرقية، والقصيم، وحائل، والمدينة المنورة.. وتكون هذه الأمطار متوسطة في مجملها، وتترافق بهبوب رياح نشطة قد تتجاوز سرعتها حاجز 100 كم/الساعة، تؤدي إلى حدوث عواصف رملية مؤقتة.