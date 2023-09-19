مجلس الوزراء يوافق على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة وتعديل نظام براءات الاختراع

وفي بداية الجلسة تحدث الملك المفدى -رعاه الله- عن احتفاء السعودية بيومها الوطني الثالث والتسعين، الذي يوافق يوم السبت القادم، وما تمثله هذه المناسبة من الاعتزاز بتاريخ الوطن وأمجاده، والفخر بما تحقق له من عزة ومنعة ومنجزات، يتباهى بها بين الأمم، ومن التطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا.. متوجهًا بالحمد والثناء للمولى -عز وجل- بما أنعم على هذه البلاد من أمن واستقرار ولحمة وطنية.