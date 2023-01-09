المناطق المشمولة بالأمطار في المملكة يوم الإثنين

يُشير آخر الخرائط الجوية والناتجة عمّا يُسمّى المُحاكاة الحاسوبية، إلى أنه يُتوقع ازدياد تأثر المملكة السعودية اليوم الإثنين، بحالةٍ من عدم الاستقرار الجوي، وذلك مع تعمق الهواء البارد في طبقات الجو، وتلاقيه مع امتدادٍ لمنخفض البحر الأحمر، بحيث تكون الفرصة نهار الإثنين مُهيأةً لهطول الأمطار -بمشيئة الله- في أجزاءٍ واسعة من الحدود الشمالية وحفر الباطن ومكة المكرّمة، إضافة إلى أجزاءٍ مُتفرقة من الجوف وحائل والقصيم وتبوك وجنوب المدينة المُنوّرة وشمال وشمال غرب منطقة الرياض إدارياً.. هذه الهطولات قد تكون غزيرة في بعض الأحياء والنطاقات الجغرافية وتترافق بحدوث الرعد مما قد يتسبّب في جريان الأودية والشِعاب في بعض المناطق.
أما في ساعات المساء والليل، فيُتوقع -بمشيئة الله- أن تبقى فرص الأمطار على أجزاءٍ واسعة من الحدود الشمالية وحفر الباطن وشمال المنطقة الشرقية وشمال وشمال غرب منطقة الرياض إدارياً، وتكون هذه الأمطار غزيرة أحياناً، فيما تبقى فرص الأمطار مُهيأةً على أجزاءٍ من القصيم والجوف وحائل، وبخاصة الأجزاء الشرقية من هذه المناطق.
ويُتوقع أن تستمر الجبهة الباردة بالتحرك للجنوب الشرقي، بحيث تمتد الأمطار مع ساعات مُتأخرة من الليل (ليلة الإثنين/الثلاثاء) وصباح الثلاثاء للعاصمة الرياض، وأجزاء عِدّة من وسط المنطقة الشرقية بما في ذلك الدمام والجبيل وبقيق والخُبر والقطيف ورأس تنورة وشمال مُحافظة الأحساء، على أن تتراجع فرص الأمطار تدريجياً نهار الثلاثاء في أغلب المناطق ويستقر الطقس.