المناطق المشمولة بالأمطار في المملكة يوم الإثنين

يُشير آخر الخرائط الجوية والناتجة عمّا يُسمّى المُحاكاة الحاسوبية، إلى أنه يُتوقع ازدياد تأثر المملكة السعودية اليوم الإثنين، بحالةٍ من عدم الاستقرار الجوي، وذلك مع تعمق الهواء البارد في طبقات الجو، وتلاقيه مع امتدادٍ لمنخفض البحر الأحمر، بحيث تكون الفرصة نهار الإثنين مُهيأةً لهطول الأمطار -بمشيئة الله- في أجزاءٍ واسعة من الحدود الشمالية وحفر الباطن ومكة المكرّمة، إضافة إلى أجزاءٍ مُتفرقة من الجوف وحائل والقصيم وتبوك وجنوب المدينة المُنوّرة وشمال وشمال غرب منطقة الرياض إدارياً.. هذه الهطولات قد تكون غزيرة في بعض الأحياء والنطاقات الجغرافية وتترافق بحدوث الرعد مما قد يتسبّب في جريان الأودية والشِعاب في بعض المناطق.