قاصدات البيت العتيق: جهودٌ جبّارة ومتكاملة داخل أروقة المسجد الحرام خلال العطلة الدراسية

في أطهر بقعة على البسيطة، وفي رحاب البيت العتيق؛ تكثّف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام- جهودها وخدماتها المقدمة للقاصدين والقاصدات بالتزامن مع العطلة الدراسية، من خلال حشد طاقاتها وتفعيل كل الإمكانات التقنية والبشرية للإسهام في خلق بيئة إيمانية مفعمة بالسكينة؛ لضمان أداء العبادات بكل يسر وراحة وطمأنينة.
وقد تَجول الكادر الإخباري النسائي اليوم في أروقة المسجد الحرام لرصد الآراء ومعرفة الانطباعات حول الخدمات المقدمة من منسوبات الرئاسة العامة، والْتقى الكادر بمجموعة من القاصدات؛ منهن السيدة فاطمة عبدالخالق التي عبّرت قائلة: "تعجز الكلمات عن الشكر للوكالة النسائية وكل الأخوات القائمات على التنظيم والترتيب داخل المصليات النسائية، وأُثمّن لهن الاستقبال الرائع داعيةً المولى -عز وجل- أن يكتب لهن الأجر العظيم".
كما عبّرت السيدة رجاء محمد والبسمة تعلو محياها: "أعبّر عن شكري البالغ لما شاهدته من الجهد الجبار والمتكامل؛ ففي الحقيقة إنني لا أجد عبارات تُصَور البيئة الروحانية المثالية التي نحظى بها، فشكرًا للكوادر النسائية بجميع مستوياتها على ما يبذلن من جهود ليست عملية فحسب بل تعدتها للإنسانية وجزاهن الله خير الجزاء".
وأبدت السيدة هبة سليمان سعادتها الغامرة بالتعامل الحاني من قِبَل طاقم وكالة الشؤون النسائية، وامتنانها للجهود القيّمة المبذولة، والتي أسهمت في خلق أجواء روحانية جميلة.
وقد عبّرت ومشاعر الفرحة تختلجها السيدة رحمة خالد قائلة: "لا يمكنني وصف ما شعرت به فقد أبهرتني الخدمات المقدمة للقاصدين والقاصدات فكل شيء متوفر ولله الحمد، فلكم منا خالص الشكر على ما بذلتموه في خدمة قاصدات بيت الله الحرام جعله المولى القدير في ميزان حسناتكن".
الجدير بالذكر أن وكالة الشؤون النسائية تُحقق نجاحًا باهرًا في خطتها التنظيمية للعطلة الدراسية بكفاءة ومهنية عالية؛ فقد عَمِدت إلى تسخير كافة إمكانياتها وخدماتها المقدمة لقاصدات البيت العتيق، والتركيز على جودة الأداء، والسعي وراء التحسين المتواصل، وتكثيف الجهود القائمة تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -رعاها الله- والتي تقتضي الوصول إلى الريادة في مجال خدمة الحرمين الشريفين، والأخذ بالتوجيهات السديدة لسعادة وكيل الرئيس العام للشؤون النسائية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي، والدعم السخي واللا محدود من قِبَل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وحرصه الشديد على تقديم أجود الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.