قاصدات البيت العتيق: جهودٌ جبّارة ومتكاملة داخل أروقة المسجد الحرام خلال العطلة الدراسية

الجدير بالذكر أن وكالة الشؤون النسائية تُحقق نجاحًا باهرًا في خطتها التنظيمية للعطلة الدراسية بكفاءة ومهنية عالية؛ فقد عَمِدت إلى تسخير كافة إمكانياتها وخدماتها المقدمة لقاصدات البيت العتيق، والتركيز على جودة الأداء، والسعي وراء التحسين المتواصل، وتكثيف الجهود القائمة تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -رعاها الله- والتي تقتضي الوصول إلى الريادة في مجال خدمة الحرمين الشريفين، والأخذ بالتوجيهات السديدة لسعادة وكيل الرئيس العام للشؤون النسائية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي، والدعم السخي واللا محدود من قِبَل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وحرصه الشديد على تقديم أجود الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.