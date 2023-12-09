موجز "سبق" الأسبوعي: إقرار ميزانية 2024.. وولي العهد يرأس وفد السعودية بالقمة الخليجية في قطر

على مدار أسبوع مزدحم بالأحداث والتطورات المهمة، نقلت صحيفة "سبق" الإلكترونية إلى قرائها ومتابعيها مجريات هذه الأحداث أولاً بأول، ومنها إقرار مجلس الوزراء الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024م، ورئاسة ولي العهد وفد المملكة في الدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في قطر، وإطلاق سموه المخطط الحضري لمدينة القدية والعلامة التجارية العالمية للقدية، وإقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي للتأشيرة السياحية الموحدة، وإتاحة برنامج "سكني" 3060 أرضًا سكنية مجانية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج خلال شهر نوفمبر الماضي، ونمو الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثالث من العام الجاري 3.5% مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2022.
ومن الأحداث التي شهدها الأسبوع الماضي ونقلتها "سبق" لقرائها، تصدر جماهير نادي الهلال كأكثر الجماهير حضورًا في المباريات، وإنجاز المرحلة الأولى من مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، وتسجيل طبق الهريس "الدراية والمهارات والممارسات" وأيضًا الفنون والمهارات والممارسات المرتبطة بحرفة النقش على المعادن "الذهب والفضة والنحاس" في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لليونسكو، وإعلان وزارة الدفاع سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع "ف-15 إس إيه" واستشهاد طاقمها، وإلغاء تراخيص عددٍ من شركات العمرة، لتقصيرها في التزاماتها تجاه المعتمرين.
استهل الأسبوع أحداثه، الأحد، بانطلاق أعمال الاجتماع الاستثنائي لفريق الخبراء العرب المَعنِي بمكافحة الإرهاب، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة رئيس الفريق العقيد أحمد بن عبدالرحمن بن محمد الزهراني، وفي اليوم نفسه، كشفت تقارير إعلامية عن تصدر جماهير نادي الهلال كأكثر الجماهير حضورًا في المباريات؛ حيث بلغ عدد الحضور نحو 241.594، تلته في المركز الثاني جماهير نادي الاتحاد، التي بلغت نحو 154.850، فيما جاءت في المركز الثالث جماهير نادي الأهلي بواقع 143.325 والتي حضرت المباريات، بينما حلت جماهير النصر في المركز الرابع بنحو 141.948.
وانطلقت، الاثنين، فعاليّات النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023، تحت شعار "من الطموح إلى العمل"، بالتزامن مع مؤتمر "كوب 28" المنعقد في مدينة دبي بالإمارات؛ بهدف تسليط الضوء على المبادرات والمشروعات المتنوعة الجارية حاليًا في مختلف أنحاء المملكة، فيما أفاد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في كلمته خلال المنتدى أن مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر أنجز المرحلة الأولى، وأن المملكة تُطلق مشروع المسح الجيوغرافي العام المقبل 2024.
وأعلن الديوان الملكي، الثلاثاء، أنه بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، واستجابة للدعوة الموجّهة من أمير دولة قطر، غادر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الدوحة؛ لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ (44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي تعقد في قطر، فيما بدأت أعمال الجلسة الأولى للقمة بكلمة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، رحب فيها بقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بينما صدر بيان مشترك في ختام زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدولة قطر، وانعقاد الاجتماع السابع لمجلس التنسيق السعودي-القطري.
ورفع وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، الأربعاء، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة إقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي للتأشيرة السياحية الموحدة، فيما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، تسجيل طبق الهريس "الدراية والمهارات والممارسات" وتسجيل الفنون والمهارات والممارسات المرتبطة بحرفة النقش على المعادن "الذهب والفضة والنحاس"، في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، وجاء الإعلان خلال انعقاد الدورة الـ18 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي، التي تقيمها اليونسكو في كاسان في جمهورية بوتسوانا من 4 وحتى 9 ديسمبر الجاري.
ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، الأربعاء، في الرياض؛ لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446 هـ (2024م)، واستعرض المجلس بنود الميزانية وأصدر قراره بشأنها متضمنًا ما يلي: تُقدّر الإيرادات بمبلغ ألف ومائة واثنين وسبعين مليار ريـال، وتُعْتَمد المصروفات بمبلغ ألف ومائتين وواحد وخمسين مليار ريـال، ويقدّر العجز بمبلغ تسعة وسبعين مليار ريـال، فيما أكد ولي العهد التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024م بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي، منوهًا بأن أرقام الميزانية تأتي داعمة وممكنة للعديد من البرامج والمبادرات، التي تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين، وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية.
واستقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، الأربعاء، الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وعقدا اجتماعًا موسعًا بحضور وفدَي البلدَين، فيما أعلن برنامج "سكني"، إتاحة 3060 أرضًا سكنية مجانية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج خلال شهر نوفمبر 2023، وذلك عبر موقع وتطبيق سكني في مختلف مناطق المملكة، في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمّل تكاليف السكن تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- عبر إتاحة فرص تملّك المسكن الملائم للأسر.
أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الخميس، المخطط الحضري لمدينة القدية والعلامة التجارية العالمية للقدية، فيما أفادت الهيئة العامة للإحصاء، بنمو الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثالث من العام الجاري 3.5% مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2022، كما سجلت الأنشطة الحكومية نموًّا قدره 1.9% على أساس سنوي، بينما صدر بيان مشترك في ختام زيارة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية للمملكة، حيث أشاد الجانبان بنمو حجم التجارة في العام 2022 م بمعدل (46%) مقارنة بالعام 2021 م، من جهة أخرى أعلنت وزارة الدفاع، سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف-15 إس إيه)، واستشهاد طاقمها.
أعلنت وزارة الحج والعمرة، الجمعة، إلغاء تراخيص عددٍ من شركات العمرة، لتقصيرها في التزاماتها تجاه المعتمرين، وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق الشركات وإحالتها إلى الجهة المختصة للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المناسبة، فيما أكد وزير الصحة فهد الجلاجل، اكتمال المركز السعودي للعلاج بالبروتون في المركز الشامل للسرطان بمدينة الملك فهد الطبية التابعة لتجمع الرياض الثاني، ليقدم رعاية تخصصية دقيقة للأورام لأول مرة في المنطقة، مستهدفًا معالجة نحو 1700 مريض سنويًا.
وبدأت السبت أعمال الصيانة الدورية لعناصر الكعبة المشرفة بإشراف مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية وبالتنسيق مع عددٍ من الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ وذلك استمرارًا لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، في العناية الدائمة بالبيت العتيق وتعظيمه والمحافظة على سائر عناصره بأبهى حلتها، فيما توّج مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، المقام في جدة، الفائزين بجوائز اليسر، بحضور صناع السينما في العالم، واختار المهرجان، فيلم السيرة الذاتية "فيراري" للمخرج مايكل مان، ليكون فيلم حفل إعلان وتوزيع الجوائز في الدورة الثالثة للمهرجان، وهو أحد المشروعات السينمائية المدعومة من صندوق البحر الأحمر.