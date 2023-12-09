موجز "سبق" الأسبوعي: إقرار ميزانية 2024.. وولي العهد يرأس وفد السعودية بالقمة الخليجية في قطر

ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، الأربعاء، في الرياض؛ لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446 هـ (2024م)، واستعرض المجلس بنود الميزانية وأصدر قراره بشأنها متضمنًا ما يلي: تُقدّر الإيرادات بمبلغ ألف ومائة واثنين وسبعين مليار ريـال، وتُعْتَمد المصروفات بمبلغ ألف ومائتين وواحد وخمسين مليار ريـال، ويقدّر العجز بمبلغ تسعة وسبعين مليار ريـال، فيما أكد ولي العهد التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024م بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي، منوهًا بأن أرقام الميزانية تأتي داعمة وممكنة للعديد من البرامج والمبادرات، التي تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين، وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية.