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موجز "سبق" الأسبوعي: إقرار ميزانية 2024.. وولي العهد يرأس وفد السعودية بالقمة الخليجية في قطر

اعتماد التأشيرة السياحية الموحدة لدول الخليج.. وإتاحة 3060 أرضًا سكنية مجانية للمواطنين
مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يقرُّ ميزانية 2024
مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يقرُّ ميزانية 2024

على مدار أسبوع مزدحم بالأحداث والتطورات المهمة، نقلت صحيفة "سبق" الإلكترونية إلى قرائها ومتابعيها مجريات هذه الأحداث أولاً بأول، ومنها إقرار مجلس الوزراء الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024م، ورئاسة ولي العهد وفد المملكة في الدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في قطر، وإطلاق سموه المخطط الحضري لمدينة القدية والعلامة التجارية العالمية للقدية، وإقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي للتأشيرة السياحية الموحدة، وإتاحة برنامج "سكني" 3060 أرضًا سكنية مجانية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج خلال شهر نوفمبر الماضي، ونمو الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثالث من العام الجاري 3.5% مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2022.

ومن الأحداث التي شهدها الأسبوع الماضي ونقلتها "سبق" لقرائها، تصدر جماهير نادي الهلال كأكثر الجماهير حضورًا في المباريات، وإنجاز المرحلة الأولى من مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، وتسجيل طبق الهريس "الدراية والمهارات والممارسات" وأيضًا الفنون والمهارات والممارسات المرتبطة بحرفة النقش على المعادن "الذهب والفضة والنحاس" في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لليونسكو، وإعلان وزارة الدفاع سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع "ف-15 إس إيه" واستشهاد طاقمها، وإلغاء تراخيص عددٍ من شركات العمرة، لتقصيرها في التزاماتها تجاه المعتمرين.

اجتماع الاستثنائي

استهل الأسبوع أحداثه، الأحد، بانطلاق أعمال الاجتماع الاستثنائي لفريق الخبراء العرب المَعنِي بمكافحة الإرهاب، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة رئيس الفريق العقيد أحمد بن عبدالرحمن بن محمد الزهراني، وفي اليوم نفسه، كشفت تقارير إعلامية عن تصدر جماهير نادي الهلال كأكثر الجماهير حضورًا في المباريات؛ حيث بلغ عدد الحضور نحو 241.594، تلته في المركز الثاني جماهير نادي الاتحاد، التي بلغت نحو 154.850، فيما جاءت في المركز الثالث جماهير نادي الأهلي بواقع 143.325 والتي حضرت المباريات، بينما حلت جماهير النصر في المركز الرابع بنحو 141.948.

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يقرُّ ميزانية 2024
القاهرة.. اجتماع استثنائي لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب
مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يقرُّ ميزانية 2024
قرابة الربع مليون.. جماهير الهلال تتصدر قائمة الأكثر حضورًا للمباريات بالدوري

وانطلقت، الاثنين، فعاليّات النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023، تحت شعار "من الطموح إلى العمل"، بالتزامن مع مؤتمر "كوب 28" المنعقد في مدينة دبي بالإمارات؛ بهدف تسليط الضوء على المبادرات والمشروعات المتنوعة الجارية حاليًا في مختلف أنحاء المملكة، فيما أفاد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في كلمته خلال المنتدى أن مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر أنجز المرحلة الأولى، وأن المملكة تُطلق مشروع المسح الجيوغرافي العام المقبل 2024.

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يقرُّ ميزانية 2024
انطلاق فعاليات منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023 في دبي
مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يقرُّ ميزانية 2024
وزير الطاقة: المملكة تُطلق مشروع المسح الجيوغرافي العام المقبل 2024

القمة الخليجية

وأعلن الديوان الملكي، الثلاثاء، أنه بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، واستجابة للدعوة الموجّهة من أمير دولة قطر، غادر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الدوحة؛ لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ (44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي تعقد في قطر، فيما بدأت أعمال الجلسة الأولى للقمة بكلمة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، رحب فيها بقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بينما صدر بيان مشترك في ختام زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدولة قطر، وانعقاد الاجتماع السابع لمجلس التنسيق السعودي-القطري.

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يقرُّ ميزانية 2024
بناءً على توجيه خادم الحرمين.. ولي العهد يغادر إلى الدوحة لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون
مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يقرُّ ميزانية 2024
ولي العهد يترأس وفد المملكة في الدورة الـ 44 لمجلس التعاون الخليجي بالدوحة
مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يقرُّ ميزانية 2024
في بيان مشترك.. تشديد سعودي-قطري على ضرورة وقف العمليات العسكرية بالأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي

ورفع وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، الأربعاء، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة إقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي للتأشيرة السياحية الموحدة، فيما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، تسجيل طبق الهريس "الدراية والمهارات والممارسات" وتسجيل الفنون والمهارات والممارسات المرتبطة بحرفة النقش على المعادن "الذهب والفضة والنحاس"، في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، وجاء الإعلان خلال انعقاد الدورة الـ18 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي، التي تقيمها اليونسكو في كاسان في جمهورية بوتسوانا من 4 وحتى 9 ديسمبر الجاري.

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يقرُّ ميزانية 2024
"الخطيب" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة صدور إقرار التأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون
مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يقرُّ ميزانية 2024
المملكة بات لديها 13 عنصرًا.. اليونسكو تسجل "الهريس والنقش على المعادن" ضمن التراث الثقافي غير المادي

توسيع الإنفاق الحكومي

ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، الأربعاء، في الرياض؛ لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446 هـ (2024م)، واستعرض المجلس بنود الميزانية وأصدر قراره بشأنها متضمنًا ما يلي: تُقدّر الإيرادات بمبلغ ألف ومائة واثنين وسبعين مليار ريـال، وتُعْتَمد المصروفات بمبلغ ألف ومائتين وواحد وخمسين مليار ريـال، ويقدّر العجز بمبلغ تسعة وسبعين مليار ريـال، فيما أكد ولي العهد التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024م بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي، منوهًا بأن أرقام الميزانية تأتي داعمة وممكنة للعديد من البرامج والمبادرات، التي تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين، وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية.

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يقرُّ ميزانية 2024
الملك يرأس جلسة مجلس الوزراء لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445/ 1446 هـ (2024م)
مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يقرُّ ميزانية 2024
بعد إعلان ميزانية عام 2024م.. ولي العهد: رحلة التنوع الاقتصادي مستمرة عبر دعم القطاعات الواعدة

واستقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، الأربعاء، الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وعقدا اجتماعًا موسعًا بحضور وفدَي البلدَين، فيما أعلن برنامج "سكني"، إتاحة 3060 أرضًا سكنية مجانية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج خلال شهر نوفمبر 2023، وذلك عبر موقع وتطبيق سكني في مختلف مناطق المملكة، في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمّل تكاليف السكن تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- عبر إتاحة فرص تملّك المسكن الملائم للأسر.

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يقرُّ ميزانية 2024
ولي العهد يستقبل الرئيس الروسي ويبحثان آفاق التعاون المشترك ومستجدات الأوضاع الإقليمية
مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يقرُّ ميزانية 2024
"سكني": إتاحة أكثر من 3 آلاف قطعة أرض مجانية للأسر السعودية في نوفمبر الماضي

مخطط القدية

أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الخميس، المخطط الحضري لمدينة القدية والعلامة التجارية العالمية للقدية، فيما أفادت الهيئة العامة للإحصاء، بنمو الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثالث من العام الجاري 3.5% مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2022، كما سجلت الأنشطة الحكومية نموًّا قدره 1.9% على أساس سنوي، بينما صدر بيان مشترك في ختام زيارة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية للمملكة، حيث أشاد الجانبان بنمو حجم التجارة في العام 2022 م بمعدل (46%) مقارنة بالعام 2021 م، من جهة أخرى أعلنت وزارة الدفاع، سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف-15 إس إيه)، واستشهاد طاقمها.

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يقرُّ ميزانية 2024
ولي العهد يطلق المخطط الحضري لمدينة القدية وعلامتها التجارية العالمية
مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يقرُّ ميزانية 2024
"الإحصاء": نمو الأنشطة غير النفطية بمقدار 3.5% خلال الربع الثالث
مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يقرُّ ميزانية 2024
بيان سعودي- روسي مشترك في ختام زيارة "بوتين" للمملكة.. تعزيز للتعاون الدفاعي وتأكيد على ضرورة وقف الحرب في غزة
مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يقرُّ ميزانية 2024
"الدفاع": سقوط مقاتلة "ف-15 إس إيه" أثناء مهمة تدريبية بالشرقية واستشهاد طاقمها

أعلنت وزارة الحج والعمرة، الجمعة، إلغاء تراخيص عددٍ من شركات العمرة، لتقصيرها في التزاماتها تجاه المعتمرين، وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق الشركات وإحالتها إلى الجهة المختصة للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المناسبة، فيما أكد وزير الصحة فهد الجلاجل، اكتمال المركز السعودي للعلاج بالبروتون في المركز الشامل للسرطان بمدينة الملك فهد الطبية التابعة لتجمع الرياض الثاني، ليقدم رعاية تخصصية دقيقة للأورام لأول مرة في المنطقة، مستهدفًا معالجة نحو 1700 مريض سنويًا.

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يقرُّ ميزانية 2024
إلغاء تراخيص عدد من شركات العمرة وإحالتها للجهات المختصة
مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يقرُّ ميزانية 2024
الأول في المنطقة.. اكتمال المركز السعودي للعلاج بالبروتون بمدينة الملك فهد الطبية

وبدأت السبت أعمال الصيانة الدورية لعناصر الكعبة المشرفة بإشراف مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية وبالتنسيق مع عددٍ من الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ وذلك استمرارًا لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، في العناية الدائمة بالبيت العتيق وتعظيمه والمحافظة على سائر عناصره بأبهى حلتها، فيما توّج مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، المقام في جدة، الفائزين بجوائز اليسر، بحضور صناع السينما في العالم، واختار المهرجان، فيلم السيرة الذاتية "فيراري" للمخرج مايكل مان، ليكون فيلم حفل إعلان وتوزيع الجوائز في الدورة الثالثة للمهرجان، وهو أحد المشروعات السينمائية المدعومة من صندوق البحر الأحمر.

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يقرُّ ميزانية 2024
اليوم.. بدء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة
مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يقرُّ ميزانية 2024
نيكولاس كيج يحصد جائزة اليسر الفخرية الذهبية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

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