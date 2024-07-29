تحدثوا عن بداية شغفهم.. مواهب وطنية ضمن اللجان العلمية لأولمبياد الكيمياء 2024

وبالتزامن مع أولمبياد الكيمياء الدولي 2024 المقام حاليًا بالرياض بمشاركة 333 موهوبًا وموهوبة من 90 دولة تستعيد الذاكرة أولى مشاركات للمملكة في المنافسة عام 2011 بمجموعة من الطلاب والطالبات الموهوبين مع حضورهم اليوم ليسوا منافسين كما كانوا الأعوام الماضية بل وجودهم بصفتهم أعضاء في اللجان العلمية المحكمة لمنافسات الأولمبياد في الرياض ويعكس ذلك تطور الموهبة لهم وتمكينها اختصاصيًا.