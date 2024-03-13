"سعيد" فارق الحياة والحزن يسود بين زملائه.. ضحية الطريق الرابط بين العارضة والخوبة

خيم الحزن اليوم على منسوبي ابتدائية حمزة بن عبدالمطلب بقرية عرق جنوب محافظة العارضة بمنطقة جازان، بعد رحيل أحد طلابها يدرس في الصف السادس متأثرًا بالإصابات التي لحقت به نتيجة تعرض المركبة التي كان يستقلها لحادث سير، ظهر أمس، على الطريق الرابط بين محافظتي العارضة والخوبة، وهو الحادث الذي خلّف عشرة مصابين.