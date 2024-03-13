"سعيد" فارق الحياة والحزن يسود بين زملائه.. ضحية الطريق الرابط بين العارضة والخوبة

خيم الحزن اليوم على منسوبي ابتدائية حمزة بن عبدالمطلب بقرية عرق جنوب محافظة العارضة بمنطقة جازان، بعد رحيل أحد طلابها يدرس في الصف السادس متأثرًا بالإصابات التي لحقت به نتيجة تعرض المركبة التي كان يستقلها لحادث سير، ظهر أمس، على الطريق الرابط بين محافظتي العارضة والخوبة، وهو الحادث الذي خلّف عشرة مصابين.
وتبادل الطلاب التعازي مع معلميهم اليوم، فيما أجهش البعض بالبكاء لفراق صديقهم، وبقي مكان الطالب سعيد محمد خبراني في الفصل خاليًا مثيرًا حالة من الحزم والأسى بين الطلاب الذين ظلوا يتذكرون حديثه وابتسامته.
وقال المعلم أحمد الرفاعي لـ"سبق": "سعيد" كان من أفضل الطلاب خلقاً وكرماً مع زملائه ومعلميه، وقد أنشأ ملعب طائرة على حسابه قبل وفاته حتى يتمكن أصدقاؤه وزملاؤه من اللعب وقضاء أوقات جميلة في شهر رمضان المبارك، لكن القدر كان أسرع.
وأضاف: قبل الحادث بأقل من ساعة حضر "سعيد" إليّ، وذلك أثناء انصراف الطلاب وخروجهم من مدرستهم يوم أمس، وسلم عليّ وكأنه الوداع الأخير، قبل أن يعلن نبأ وفاته بسبب حادث وقع على الطريق المجاور للمدرسة، وهذا الطريق في حاجة إلى النظر في ازدواجه.
وكان الحادث الذي أودى بحياة "سعيد" وتسبب في إصابة عشرة آخرين قد جدّد فتح ملف المطالبة بإعادة النظر في تنفيذ ازدواج للطريق الحيوي الرابط بين الخوبة والعارضة، والذي شهد مؤخراً العديد من الحوادث القاتلة.
وأكد فرع وزارة النقل بجازان، في وقت سابق، لـ"سبق" أنه لا يوجد أي اعتماد مالي حاليًا لتنفيذ ازدواج للطريق الرابط بين العارضة والخوبة.