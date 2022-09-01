خدمات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة بالحرمين الشريفين

ولفت الانتباه إلى أن الإدارة تقوم بعدد من المبادرات المجتمعية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم، ومنها إرشادهم من الساحات المحيطة بالمسجد الحرام إلى المواقع المخصصة لهم، وترجمة لغة الإشارة لخطبة الجمعة والدروس العلمية، وتخصيص مصليات خاصة وإحاطتها بشريط خاص يوضح خصوصيته وعلامة تدل على الموقع مع تجهيزه بكل الخدمات المتوافقة مع متطلبات الأمن الصحي لسلامتهم، والاحتفاء بالقاصدين وإثراء تجربتهم من خلال تقديم خدمات مواكبة للتقنية الحديثة والأمن والسلامة، بالإضافة إلى الخدمات الطلابية المختلفة.