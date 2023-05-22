"السلام عليكم من الفضاء".. علي وريانة يبعثان أول رسالة إلى سكان الأرض

وقال علي القرني؛ في أول رسالة من الفضاء: "السلام عليكم، الحمد لله على هذه الفرصة واللحظة التاريخية التي نعيشها جميعاً، وشكراً لكل مَن دعمنا وساعدنا، وشكراً لمَن أوصلنا لهذه المرحلة، خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، على هذا الدعم والتمكين والثقة.. أهلي أنا الآن في الفضاء، الحلم تحقق".