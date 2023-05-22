"السلام عليكم من الفضاء".. علي وريانة يبعثان أول رسالة إلى سكان الأرض

بعث رائدا الفضاء السعوديان، علي القرني؛ وريانة برناوي؛ برسالة مصوّرة من الفضاء بعد ساعات قليلة من توجههما إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة علمية.
وأعرب الرائدان عن شكرهما لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، على الدعم والتمكين لشباب وشابات المملكة.
وقال علي القرني؛ في أول رسالة من الفضاء: "السلام عليكم، الحمد لله على هذه الفرصة واللحظة التاريخية التي نعيشها جميعاً، وشكراً لكل مَن دعمنا وساعدنا، وشكراً لمَن أوصلنا لهذه المرحلة، خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، على هذا الدعم والتمكين والثقة.. أهلي أنا الآن في الفضاء، الحلم تحقق".
من جانبها، قالت ريانة برناوي؛ "السلام عليكم من الفضاء، شرف كبير أن نكون في هذه الرحلة التاريخية، ونشكر قيادتنا الرشيدة وولي العهد، على دعمهم هذه المهمة.. لأبناء الوطن نحن الآن في عصر التمكين والازدهار، ووصلنا لعنان السماء".
وانطلق رائدا الفضاء السعوديان "ريانة"؛ و"علي"؛ فجر اليوم الإثنين، في رحلتهما التاريخية إلى الفضاء على متن المركبة "دراغون" في مهمة علمية، مستقرها محطة الفضاء الدولية التي تبعد عن سطح الأرض بنحو 420 كم، وسط متابعة عالمية.