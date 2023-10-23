المملكة وكوريا تُوَقّعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الغذاء والمنتجات الطبية

وتهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات بين الطرفين بشأن الأنظمة واللوائح والمعايير وأنشطة التنسيق الدولية والتقييم العلمي والاختبارات المعملية ذات الصلة بالرقابة على الأغذية، وإدارة الجودة والسلامة، والتقييم ما قبل التسويق، والأبحاث واللوائح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأجهزة الطبية المبتكرة، إضافة للمشاركة في إجراء الأبحاث بالمجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات والمشاورات والزيارات، وعقد ندوات وحلقات عمل ودورات تدريبية مشتركة.