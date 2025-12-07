أمانة عسير تحدد موعد القرعة العلنية لمنح أسر الشهداء والمصابين

كشفت أمانة منطقة عسير عن موعد إجراء القرعة العلنية لتوزيع المنح المقررة في مدينة أبها للمستفيدين من أسر الشهداء والمصابين، إضافة إلى المشاركين في حرب الأردن وسوريا، وفي أعمال تطهير الحرم المكي، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 19/6/1447هـ، عند الساعة العاشرة صباحًا على مسرح الأمانة.
وأوضحت الأمانة أن حضور المستفيدين في الموعد المحدد يُعد شرطًا أساسيًا للدخول في القرعة، مؤكدة أن عملية السحب ستتم عبر نظام إلكتروني يضمن الشفافية وسرعة الإجراءات.
وبيّنت أنه في حال عدم حضور المستفيد، سيتم إجراء السحب له إلكترونيًا دون تأجيل، داعية الجميع إلى الالتزام بالوقت المحدد لضمان إتمام إجراءات المنح بسلاسة.