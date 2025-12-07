أمانة عسير تحدد موعد القرعة العلنية لمنح أسر الشهداء والمصابين

كشفت أمانة منطقة عسير عن موعد إجراء القرعة العلنية لتوزيع المنح المقررة في مدينة أبها للمستفيدين من أسر الشهداء والمصابين، إضافة إلى المشاركين في حرب الأردن وسوريا، وفي أعمال تطهير الحرم المكي، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 19/6/1447هـ، عند الساعة العاشرة صباحًا على مسرح الأمانة.