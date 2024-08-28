صندوق الاستثمارات العامة يوقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة بقيمة 15 مليار دولار

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد حصل على تصنيف A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وتصنيف A+ من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.