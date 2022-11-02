شرطة الرياض تطيح بـ5 مخالفين ومقيم لترصدهم وسرقتهم لعملاء البنوك

قبضت شرطة منطقة الرياض على "5" مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ومقيم من الجنسية الصومالية؛ لارتكابهم حوادثَ جنائية تمثلت في الترصد لعملاء المصارف والبنوك، وسلبهم ما بحوزتهم من أموال باستخدام مركبة مسروقة "تم استردادها"، وأسلحة بيضاء، وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة.