موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد القائد الأكثر تأثيرًا.. ودعم إضافي في حساب المواطن.. ولا قيود على أعداد الحجاج

وعلى صعيدٍ آخر، شهد الطلب على تذاكر مباراة الأحلام بين باريس سان جيرمان الفرنسي ونجوم نادي الهلال والنصر على كأس موسم الرياض إقبالاً تاريخيًا غير مسبوق قارب نحو مليوني طلب، فيما شهدت تذكرة "فوق الخيال" منافسة حميمة بين رجال الأعمال للفوز بمميزاتها ليصل المزاد عليها إلى 10 ملايين ريال حتى الوقت الراهن، بينما نجحت الأيادي السعودية في فك التصاق التوأم العراقي السيامي؛ إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.