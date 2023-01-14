موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد القائد الأكثر تأثيرًا.. ودعم إضافي في حساب المواطن.. ولا قيود على أعداد الحجاج

واصلت "سبق" طوال الأسبوع الماضي جهودها في رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.
وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث كان أبرزها توجيه خادم الحرمين الشريفين، وبناءً على ما رفعه سمو ولي العهد باستمرار الدعم الإضافي المقدم لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر إضافية وحتى دفعة شهر مارس 2023م، فيما فاز الأمير محمد بن سلمان بلقب "القائد العربي الأكثر تأثيرًا في عام 2022؛ وفق استطلاع للرأي أجرته قناة RT الناطقة بالعربية.
كما شهد الأسبوع إعلان ولي العهد ضمّ مشروع الدرعية كخامس المشروعات الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة؛ ليصبح واحدًا من المشروعات الفريدة من نوعها على مستوى العالم.
وعلى صعيدٍ آخر، شهد الطلب على تذاكر مباراة الأحلام بين باريس سان جيرمان الفرنسي ونجوم نادي الهلال والنصر على كأس موسم الرياض إقبالاً تاريخيًا غير مسبوق قارب نحو مليوني طلب، فيما شهدت تذكرة "فوق الخيال" منافسة حميمة بين رجال الأعمال للفوز بمميزاتها ليصل المزاد عليها إلى 10 ملايين ريال حتى الوقت الراهن، بينما نجحت الأيادي السعودية في فك التصاق التوأم العراقي السيامي؛ إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.
وفي السطور الآتية موجز لأبرز أحداث الأسبوع الماضي:
وجّه خادم الحرمين الشريفين، وبناءً على ما رفعه سمو ولي العهد باستمرار الدعم الإضافي المقدم لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر إضافية وحتى دفعة شهر مارس 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.
فاز ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بلقب "القائد العربي الأكثر تأثيرًا عام 2022"؛ وفق استطلاع للرأي أجرته قناة RT الناطقة بالعربية.
وحطمت نسبة الأصوات التي حصل عليها سموه (7 ملايين، و399 ألفًا، و451 صوتًا)، الرقم القياسي في تاريخ استطلاعات الرأي التي دأبت RT على إجرائها نهاية كل عام.
أعلن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، ضمّ مشروع الدرعية كخامس المشروعات الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة؛ ليصبح واحدًا من المشروعات الفريدة من نوعها على مستوى العالم، بما يزخر به من مقومات ومعالم ثقافية وتراثية وسياحية.
شهد الطلب على تذاكر مباراة الأحلام بين باريس سان جيرمان الفرنسي ونجوم نادي الهلال والنصر على كأس موسم الرياض إقبالاً تاريخيًا غير مسبوق قارب نحو مليوني طلب، فيما شهدت تذكرة "فوق الخيال" منافسة حميمة بين رجال الأعمال للفوز بمميزاتها ليصل المزاد عليها إلى 10 ملايين ريال حتى الوقت الراهن.
أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، أنه لا توجد أي قيود على أعداد الحجاج القادمين لموسم حج هذا العام.
حافظت المملكة على مركزها بقائمة أقوى جيوش العالم لعام 2023، ضمن مؤشر "Globalfirepower"، وجاءت الولايات المتحدة في الصدارة، متبوعة بروسيا والصين.
وضمّت القائمة بعض الدول العربية في مراكز متقدمة بين 145 دولة، حيث تصدّر الجيش المصري قائمة الدول العربية، متبوعًا بالسعودية ثم الجزائر.
تمكَّن الفريق الجراحي السعودي المختص - بحمدالله - من فصل التوأم السيامي العراقي "عمر وعلي" الملتصقين بمنطقة أسفل الصدر والبطن، ويشتركان في الكبد والقنوات الصفراوية والأمعاء، بعد عملية جراحية معقدة استغرقت 11 ساعة، نفذت على ست مراحل، وشارك فيها 27 من الاستشاريين والاختصاصيين والكوادر التمريضية والفنية؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بنِ عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين (حفظهما الله).
نجح فريق جراحة قلب الأطفال بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، في زراعة قلبين لطفلتين، إحداهما لم تتجاوز شهرها الثامن، خلال وقت قياسي لم يتجاوز 24 ساعة؛ وذلك بعد أشهر من اعتمادهما على مضخة اصطناعية، لعدم توفر المتبرعين.