"آركو": جرائم الاحتلال الإسرائيلي في جنين خرق للقانون الدولي الإنساني

ودعت المنظمة في بيانٍ لها أوردته لـ"سبق" المجتمع الدولي وكل الجهات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها، والتدخل لوضع حد لهذا الاعتداء الغاشم، وتوفير الحماية للمتضررين، وتجنب المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين؛ وحماية الأطقم الطبية والإسعافية، وتمكينهم من أداء أعمالهم حسب ما نصت عليه القوانين الدولية بهذا الخصوص.