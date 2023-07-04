"آركو": جرائم الاحتلال الإسرائيلي في جنين خرق للقانون الدولي الإنساني

أعربت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" عن إدانتها الشديدة للجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها ضد المواطنين العُزل والطواقم الطبية والمراكز الصحية وتدمير البنية التحتية وهدم البيوت والمساجد؛ معتبرةً أن دوامة العنف هذه وما خلّفته من أضرار جسيمة في حق الشعب الفلسطيني؛ خرق سافر لمقتضيات المواثيق الدولية؛ خاصةً قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت المنظمة في بيانٍ لها أوردته لـ"سبق" المجتمع الدولي وكل الجهات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها، والتدخل لوضع حد لهذا الاعتداء الغاشم، وتوفير الحماية للمتضررين، وتجنب المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين؛ وحماية الأطقم الطبية والإسعافية، وتمكينهم من أداء أعمالهم حسب ما نصت عليه القوانين الدولية بهذا الخصوص.