"السديس" يدشن مبادرة تأصيل مفهوم الوسطية والاعتدال في المسجد الحرام

وأردف بالقول إن رسالة الشؤون الدينية؛ تتركز في إيصال رسالة الإسلام السمحة، وبث قيَمه وثوابته؛ المنطلقة من التآخي الإنساني، وتعظيم الرحلة الإيمانية، وإثراء التجربة الدينية للقاصدين، وفي أنحاء المعمورة، وأن المبادرة تُعنى بنشر قيم الوسطية والاعتدال والحوار البنَّاء؛ وذلك بعقد الدورات التدريبية، والجلسات الحوارية التخصصية في جوانب تنمية مهارات الوسطية والاعتدال؛ فكريًا وسلوكيًا ودينيًا، وهي جزء من رسالة الحرمين الشريفين الدينية العالمية.