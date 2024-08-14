"الإعلام السياحي بحائل" تبدأ أولى منتدياتها و"الصبحي" يدشنه

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية، عواد بن ظاهر الطوالة، أن المنتدى الذي يشارك فيه عدد من الإعلاميين والمختصين في مجال السياحة والاستثمار، يسلط الضوء على دور الإعلام في تعزيز السياحة بمنطقة حائل، بالإضافة إلى مناقشة الأفكار والمبادرات التي يمكن أن تسهم في تطوير القطاع السياحي.