"الإعلام السياحي بحائل" تبدأ أولى منتدياتها و"الصبحي" يدشنه

يدشن وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية، المهندس عماد بن عيد الصبحي، نيابة عن وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ مساء اليوم منتدى الإعلام السياحي بمنطقة حائل تحت عنوان "الإعلام السياحي في مواكبة اقتصاديات السياحة في المنطقة" والذي تنظمه جمعية الإعلام السياحي بحائل كأول منتدى بعد اعتمادها من قِبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قبل أشهر.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية، عواد بن ظاهر الطوالة، أن المنتدى الذي يشارك فيه عدد من الإعلاميين والمختصين في مجال السياحة والاستثمار، يسلط الضوء على دور الإعلام في تعزيز السياحة بمنطقة حائل، بالإضافة إلى مناقشة الأفكار والمبادرات التي يمكن أن تسهم في تطوير القطاع السياحي.
وأضاف أن الجمعية تعمل على إبراز منطقة حائل سياحياً عبر وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة، والإعلام الرقمي الجديد، بهدف إبراز المقومات السياحية والإرث الحضاري والتاريخي وتنوع الأنماط السياحية التي تحظى بها منطقة حائل وخصوبتها للاستثمار وتبادل الخبرات والرؤى حول كيفية الترويج للمقومات السياحية التي تتمتع بها منطقة حائل.