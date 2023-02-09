النيابة العامة: عقوبات تصل ١٠سنوات وغرامة مليوني ريال لمن يخل بنظام الأرصاد الجوية بالمملكة

وشددت على عقوبة من يخالف ذلك بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وبغرامة تصل إلى مليوني ريال، وغرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف بعد تبليغه بالحكم النهائي الصادر بالعقوبة، مع مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حال تكرار الواقعة، ومصادرة المضبوطات محل الجريمة.