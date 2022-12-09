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ولي العهد في ختام قمة الرياض: العرب يسابقون على التقدم مرة أخرى.. وسنثبت ذلك

أعلن انتهاء أعمال "قمة الرياض العربية- الصينية للتعاون والتنمية"
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه-
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه-
واس
واس

اختتم قادة ورؤساء وفود الدول العربية، وجمهورية الصين الشعبية، أعمال "قمة الرياض العربية- الصينية للتعاون والتنمية"، التي رأسها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

وأعلن سمو ولي العهد اختتام القمة قائلاً: "نؤكد للعالم أجمع أن العرب سوف يسابقون على التقدم والنهضة مرة أخرى، وسوف نثبت ذلك كل يوم، أعلن عن اختتام القمة وأرفع الجلسة، شكراً".

الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد
قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية
الرئيس الصيني في الرياض 2022

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