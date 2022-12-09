ولي العهد في ختام قمة الرياض: العرب يسابقون على التقدم مرة أخرى.. وسنثبت ذلك

اختتم قادة ورؤساء وفود الدول العربية، وجمهورية الصين الشعبية، أعمال "قمة الرياض العربية- الصينية للتعاون والتنمية"، التي رأسها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.