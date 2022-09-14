"مدن" توقّع عقداً لإنشاء 84 مصنعاً جاهزاً بالشراكة مع القطاع الخاص

وتحرص "مدن" على التعاون والتكامل مع القطاع الخاص، استناداً إلى دورها الرئيس في رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، وكذلك اتساقاً مع برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك"، الذي دشّنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% ودعم مرونة الاقتصاد الوطني وصولاً إلى إرساء دعائم التنمية المستدامة.