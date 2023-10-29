أحذية مانعة للانزلاق.. "وزارة الحج" توضح طريقة أداء العمرة عند هطول الأمطار

وأضافت في إنفوجرافيك نشرته اليوم، أن أهم إجراءات الوقاية عند هطول الأمطار تتمثل في تثبيت خطى القدمين وقت الطواف، وخلع الجوارب منعاً للانزلاق، وإتمام الطواف في الأدوار العلوية المغلقة عند اشتداد المطر، واتباع توجيهات المرشدين ورجال الأمن، وفي حال وجود عارض صحي يتم التوقف فوراً عن الطواف واستكماله فيما بعد، وعدم شرب مياه الأمطار من الأرضيات والأسطح.