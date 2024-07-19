ماذا تعرف عن "مقيض الصقور"؟ مرحلة تتسم بحساسية عالية في حياة الصقر

وعادة ما يولي الصقر اهتمامًا بهذه الريشات السبع، لأنه يعتمد عليها بشكل جوهري، سواءً في تثبيت الفريسة والتحكم فيها أو الدفاع عن نفسه، أما عن نموها؛ فيحتاج فرخ الصقر نحو شهرين بعد أن يخرج من العش، حتى تنمو كل ريشه، وإذا دار عليه الحول، يحتاج إلى سبعة أشهر حتى يكتمل نمو ريشه الجديد، حيث يكتمل نمو آخر ريشه (الأمواس وبعض ريش الذيل).