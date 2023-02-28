قائد لا يعتمد على التقارير فقط.. أمين الرياض: ولي العهد رصد مشكلات بالجوال واستدعاني

وكان قد ظهر أمين منطقة الرياض على شاشة "روتانا خليجية" عبر برنامج "في الصورة" مع الإعلامي عبدالله المديفر، وتحدّث عن نقاط عديدة؛ من بينها المترو، وتطوير الجسر المعلق، إلى أكبر حديقة وسط مدينة في العالم، وعدد من المشاريع الكبرى في الرياض.