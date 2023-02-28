قائد لا يعتمد على التقارير فقط.. أمين الرياض: ولي العهد رصد مشكلات بالجوال واستدعاني

قال أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عياف: إن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، رصد بعض المشاكل بنفسه وعبر الهاتف النقال، وذلك عندما كان في جولة.
وأوضح أن ولي العهد -حفظه الله- استدعاه إلى القصر للنقاش، ثم أراه بعض تلك الصور التي التقطها من الرياض.
وقال أمين الرياض: إن سمو ولي العهد قائد مُلهِم لكل من يعمل معه، ومتابع دقيق لكل ما يحدث في الرياض، ولا يعتمد فقط على التقارير الرسمية التي نعرضها عليه.
وكان قد ظهر أمين منطقة الرياض على شاشة "روتانا خليجية" عبر برنامج "في الصورة" مع الإعلامي عبدالله المديفر، وتحدّث عن نقاط عديدة؛ من بينها المترو، وتطوير الجسر المعلق، إلى أكبر حديقة وسط مدينة في العالم، وعدد من المشاريع الكبرى في الرياض.