المملكة وأمريكا تعربان عن قلقهما البالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة لوقف إطلاق النار وإعلان جدة في السودان

وأشارت الدولتان إلى أن الانتهاكات أضرت بالمدنيين والشعب السوداني، وتعيق إيصال المساعدات الإنسانية وعودة الخدمات الأساسية. وبمجرد أن تتضح جدية الأطراف فعليًا بشأن الامتثال لوقف إطلاق النار، فإن "المسيران" على استعداد لاستئناف المناقشات المعلقة لإيجاد حل تفاوضي للصراع.