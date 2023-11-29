"إغاثي الملك سلمان" ينفّذ برنامج نبض السعودية العاشر في المكلا بحضرموت

نفّذ مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامجَ نبض السعودية التطوعي العاشر لأمراض وجراحات القلب للأطفال، في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، بمشاركة "33" متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز، خلال الحملة، بإجراء "18" عملية قلب مفتوح، و"43" عملية في جراحة القسطرة القلبية للأطفال تكلّلت جميعها بالنجاح.
ويأتي المشروع في إطار الدعم الذي تقدّمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.
من ناحية أخرى وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، "5.335" سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديريات: ميدي، وحيران، وحرض، وعبس، بمحافظة حجة، استفاد منها "37.345" فردًا.
ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية المقدم من المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الفئات المحتاجة في اليمن لعام 2023م.