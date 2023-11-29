"إغاثي الملك سلمان" ينفّذ برنامج نبض السعودية العاشر في المكلا بحضرموت

من ناحية أخرى وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، "5.335" سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديريات: ميدي، وحيران، وحرض، وعبس، بمحافظة حجة، استفاد منها "37.345" فردًا.