"شؤون الحرمين" تُطلق معرضها الرمضاني لقاصدي بيت الله العتيق

وأضاف "الزهراني": المعرض يحتوي على شاشة تلفزيونية لعرض فيلم (زمزم الماء المبارك) الذي يحاكي ماء زمزم وما وصل إليه من تطور في مراحل تقديمه وسرعة وصوله لقاصدي بيت الله الحرام، كما يضم المعرض خارطة تفصيلية تبين ارتفاع وعمق بئر زمزم وما يحويه من تفاصيل، كما يزدان المعرض بذكر إحصائيات وأرقام لحافظات المياه والكميات المستهلكة منها، ويستعرض أنواع الحوافظ لمياه زمزم منذ القدم، ويضم قسمًا آخر للكعبة المشرفة، وبعض العينات المشابهة لكسوة الكعبة والمواد المستخدمة لغسيلها وتثبيتها وطرق نسج الكسوة يدويًا وباحترافية عالية ودقة فائقة.