فرق التوعية الصحية بالمدينة تقدم خدماتها لأكثر من 134 ألف حاجٍ بـ14 لغةً

تمكّنت فرق التوعية الصحية بتجمّع المدينة المنورة الصحي من توعية 134.068 ألف حاجٍ بأكثر من 14 لغةً بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمنطقة من خلال عدد من الحملات التوعوية والتثقيفية التي تستهدف ضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى المدينة المنورة.