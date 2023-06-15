فرق التوعية الصحية بالمدينة تقدم خدماتها لأكثر من 134 ألف حاجٍ بـ14 لغةً

تمكّنت فرق التوعية الصحية بتجمّع المدينة المنورة الصحي من توعية 134.068 ألف حاجٍ بأكثر من 14 لغةً بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمنطقة من خلال عدد من الحملات التوعوية والتثقيفية التي تستهدف ضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى المدينة المنورة.
وأوضح تجمّع المدينة المنورة الصحي أن الحملات التوعوية انطلقت منذ قدوم أول رحلة لضيوف الرحمن للمدينة المنورة مطلع شهر ذي القعدة، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة وهيئة تطوير المدينة المنورة والجامعة الإسلامية من خلال تفعيل الشاشات الذكية في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومحطة قطار الحرمين وحافلات النقل الترددي ومراكز استقبال الحجاج بالمنافذ والمراكز التجارية، بالإضافة إلى منشآت التجمع الصحي عبر 97 شاشة.
وبيّن أن الحملة تضمّنت كذلك مختلف الوسائل الإعلامية المتاحة ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي من خلال بروشورات توعوية بعدد من اللغات أبرزها الإنجليزية والفرنسية والأوردو والفارسية إلى جانب اللغة العربية مدعمة بأفلام توعوية تم إنتاجها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لأول مرة في تجمع المدينة الصحي؛ بهدف توصيل رسائل توعوية بطابع حديث وسهل.
وأضاف أن الجولات الميدانية لفرق التوعية الصحية تستهدف الأماكن التي يرتادها الحجاج وعدداً من الفنادق ودور الإيواء والمساجد لإيصال الرسائل الصحية من خلال 14 لغة؛ بهدف الوصول لحج صحي وآمن، مبيناً أن الرسائل تتضمن أبرز الموضوعات التي تكفل ذلك بدايةً من التحذير من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس والإجهاد الحراري والجفاف والتسمم الغذائي والإسعافات الأولية والنظافة الشخصية وغيرها.