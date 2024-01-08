الخيم تبدأ من 200 ريال والحقائب 50.. انتعاشة لـ"سوق مستلزمات الرحلات البرية"

وقال أحد باعة مستلزمات الرحلات البرية في سكاكا، "إن موسم الشتاء والربيع في كل عام يشهد زيادة في حركة البيع، وأن أسعار حقائب الرحلات وسلال التنزه تتراوح ما بين 50 إلى 150 ريالًا، فيما تصل أسعار الجلسات والمقاعد الأرضية لنحو 8 أشخاص إلى 600 و700"، مضيفًا أن أسعار الخيم والمظلات القابلة للطي تبدأ من حوالي 200 ريال وتصل إلى قرابة 1000 ريال حسب الحجم والجودة.