الخيم تبدأ من 200 ريال والحقائب 50.. انتعاشة لـ"سوق مستلزمات الرحلات البرية"

أنعشت عطلة منتصف الفصل الدراسي الثاني في ظل الأجواء الشتوية الحركة التجارية في سوق مستلزمات الرحلات البرية مع زيادة الإقبال على الكشتات ومستلزمات التنزه والتخييم في البر والرحلات العائلية.
ودفعت العطلة مع اعتدال الأجواء واخضرار الأراضي العديد من العائلات إلى استثمار فترة الإجازة في التجهيز للخروج إلى المواقع البرية لقضاء أوقات ممتعة بعيدًا عن ضغوط الحياة اليومية والروتين داخل المدن، فضلًا عن الأفراد من الشباب والأصدقاء الذين اعتادوا على رحلات البر والتخييم.
وقال أحد باعة مستلزمات الرحلات البرية في سكاكا، "إن موسم الشتاء والربيع في كل عام يشهد زيادة في حركة البيع، وأن أسعار حقائب الرحلات وسلال التنزه تتراوح ما بين 50 إلى 150 ريالًا، فيما تصل أسعار الجلسات والمقاعد الأرضية لنحو 8 أشخاص إلى 600 و700"، مضيفًا أن أسعار الخيم والمظلات القابلة للطي تبدأ من حوالي 200 ريال وتصل إلى قرابة 1000 ريال حسب الحجم والجودة.
فيما أكد أحد هواة الرحلات البرية أن أسعار التجهيزات مناسبة، وأن التخييم والكشتات متنفس يتيح للأفراد والعائلات الترويح عن النفس والابتعاد عن الصخب وعن استخدام الجهزة الإلكترونية، يصاحبها قضاء وقت مع هدوء الطبيعة الخلابة، وتتميز منطقة الجوف بالعديد من المواقع الطبيعية التي تستهوي الهواة، حيث الرمال والمرتفعات والغطاء الأخضر الذي يكسو الأرض بعد موسم هطول الأمطار.