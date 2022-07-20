"أمير مكة" يوافق على تشكيل أول مجلس أمناء لجائزة خالد الفيصل للغة القرآن

وضمّت عضوية مجلس الأمناء كلاً من: الأستاذ الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، والأستاذ الدكتور معدي بن محمد ال مذهب رئيس جامعة أم القرى، والأستاذ الدكتور يوسف بن عبده عسيري رئيس جامعة الطائف، ومحمد بن يوسف الناغي رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، والدكتور عبدالله صادق دحلان رئيس جامعة الأعمال والتكنولوجيا، والأستاذة الدكتورة هيفاء بنت جمل الليل رئيسة جامعة عفت، والدكتور أحمد بن محمد الزائدي مدير تعليم منطقة مكة المكرّمة، والأستاذة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم وكيلة جامعة الملك عبدالعزيز لشطر الطالبات، والأستاذة الدكتورة نوال بنت إبراهيم الحلوة عميدة كلية الآداب بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والأستاذ عبدالرحمن بن أحمد بغلف ناظر أوقاف أحمد محمد بغلف.