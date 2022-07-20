"أمير مكة" يوافق على تشكيل أول مجلس أمناء لجائزة خالد الفيصل للغة القرآن

وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، على تشكيل أول مجلس أمناء جائزة الأمير خالد الفيصل للغة القرآن الكريم، الذي يضم عدداً من المهتمين ورجال الأعمال.
ويرأس مجلس أمناء الجائزة في تشكيله الجديد والأول الأمير خالد الفيصل، كما صدرت الموافقة بتعيين رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، مشرفاً عاما على الجائزة، والدكتور عبدالله بن سالم المعطاني أمين عام الجائزة، والأستاذ الدكتور عبدالرحمن رجا الله السلمي، المدير التنفيذي لوقف لغة القرآن، نائباً للمشرف العام على الجائزة.
وضمّت عضوية مجلس الأمناء كلاً من: الأستاذ الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، والأستاذ الدكتور معدي بن محمد ال مذهب رئيس جامعة أم القرى، والأستاذ الدكتور يوسف بن عبده عسيري رئيس جامعة الطائف، ومحمد بن يوسف الناغي رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، والدكتور عبدالله صادق دحلان رئيس جامعة الأعمال والتكنولوجيا، والأستاذة الدكتورة هيفاء بنت جمل الليل رئيسة جامعة عفت، والدكتور أحمد بن محمد الزائدي مدير تعليم منطقة مكة المكرّمة، والأستاذة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم وكيلة جامعة الملك عبدالعزيز لشطر الطالبات، والأستاذة الدكتورة نوال بنت إبراهيم الحلوة عميدة كلية الآداب بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والأستاذ عبدالرحمن بن أحمد بغلف ناظر أوقاف أحمد محمد بغلف.
ويهدف المجلس إلى رسم إستراتيجيات الجائزة وتحديد محاورها السنوية وتفعيل دورها في القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة.
من جانبه، بيّن الدكتور عبدالرحمن السلمي، أن الجائزة مستمرة في تلقي المشاركات في فروعها الأربعة المبادرات المؤسسية ومبادرات الأفراد، ومبادرات القطاع الخاص ومبادرات القطاع غير الربحي.
وتأتي الجائزة في نسختها الأولى تحت عنوان اللغة العربية وريادة الأعمال في أربعة مسارات: مسار الريادة العلمية ومسار الريادة التقنية ومسار الريادة المجتمعية ومسار الشخصية اللغوية الريادية.
الجدير بالذكر أن قيمة جوائز تبلغ مليونَي ريال بتمويل شخصي من الأمير خالد الفيصل.