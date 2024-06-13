"الجلاجل" يواصل جولاته التفقدية للتأكد من جاهزية المنظومة الصحية بالمشاعر المقدسة

وتفقّد الوزير الجلاجل مستشفى الملك عبد العزيز، ومستشفى الملك فيصل التخصصي، ومستشفى النور التخصصي، ومدينة الملك عبدالله الطبية، والخدمات الطبية للحرس الوطني، والخدمات الطبية بوزارة الداخلية، كما زار مسار الرعاية العاجلة أحد مسارات نموذج الرعاية الصحية الحديث، ومسار الصيدليات للقطاع الخاص، ومستشفى منى الجسر، ومنى الشارع الجديد، وعددًا من المراكز الصحية؛ حيث اطّلع على سير العمل في خدمات المنظومة الصحية في المشاعر المقدسة.