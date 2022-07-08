شاهد بالصور.. مشاعر الحجاج قبل مغيب شمس عرفة "عيون تدمع وأيادٍ تُرفع"

ويسجل هذا المشهد أيادي الحجاج القادمين من كل حدب وصوب على صعيد واحد، في مكان واحد، وزمان واحد، وبلباس واحد شعثًا غبرًا مهللين ومكبرين يلبّون ويدعون يبكون ويستغفرون وبذلوا الجهد ينتظرون هذه اللحظة، وهي تفضُّل الله -عزّ وجل- فيه على عباده بالمغفرة والصفح.