الشركة السعودية للحياة والأكل تعلن عن نمو قطاع الأغذية في المملكة والجاذب لاستثمارات أجنبيّة متنوعة

وأردف الجربوع "يشهد القطاع نقلةً نوعيةً بفضل التنظيمات الحكوميّة التي عملت عليها وزارتي التجارة والاستثمار ضمن رؤية المملكة 2030 والتي تجذبُ بدورها عددًا من الاستثمارات العالمية وتحظى المملكة اليوم بافتتاحات موسعة لمختلف العلامات التجارية إضافةً إلى سياسات الامتياز التجاري التي عملت عليها منظومة وزارة التجارة وساهمت في إنجاح بارز لكيانات محلية وعالمية؛ كما تشهد المملكة مرونةً عاليةً في سلاسل الإمداد والتسهيلات المالية في الأنشطة التجارية بفضل حزمة تواكب طموح روّاد ورائدات الأعمال وتلبي تطلعات المستهلكين وذائقتهم خصوصًا وأن وعيَ المستهلك في جودة المجال الغذائي ارتفعت وتيرتها بفضل الرسائل التي تم إيصال عبر قنوات التواصل الاجتماعي من قِبل متخصصي المجال الغذائي"