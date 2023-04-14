الشركة السعودية للحياة والأكل تعلن عن نمو قطاع الأغذية في المملكة والجاذب لاستثمارات أجنبيّة متنوعة
أعلنت الشركة السعودية للحياة والأكل والمالكة لسلسة مطاعم في المملكة ومن ضمنها مطعم HOOK والذي افتُتح مؤخرًا عن نمو قطاع الأغذية في المملكة؛ وأعادت الارتفاع بفضل التنظيمات الحكومية ودعم الشباب السعوديين في العمل الحر في تطبيقات التوصيل تحت وزارة الموارد البشرية.
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي للحياة والأكل محمد الجربوع قائلاً "شهدت مبيعات المطاعم ارتفاعًا مميزًا وذلك بفضل استخدام التقنية المالية في مجال الدفع الإلكتروني حيث وصلت مبيعات مارس في أسبوعه الأول ما يفوق ٢ مليار ريال في مجال الأطعمة حيث انتعش القطاع في مرحلته الأخيرة بفضل التوسع في أجهزة نقاط البيع إضافةً إلى الطلب المرتفع عبر تطبيقات التوصيل اللوجستية"
وأردف الجربوع "يشهد القطاع نقلةً نوعيةً بفضل التنظيمات الحكوميّة التي عملت عليها وزارتي التجارة والاستثمار ضمن رؤية المملكة 2030 والتي تجذبُ بدورها عددًا من الاستثمارات العالمية وتحظى المملكة اليوم بافتتاحات موسعة لمختلف العلامات التجارية إضافةً إلى سياسات الامتياز التجاري التي عملت عليها منظومة وزارة التجارة وساهمت في إنجاح بارز لكيانات محلية وعالمية؛ كما تشهد المملكة مرونةً عاليةً في سلاسل الإمداد والتسهيلات المالية في الأنشطة التجارية بفضل حزمة تواكب طموح روّاد ورائدات الأعمال وتلبي تطلعات المستهلكين وذائقتهم خصوصًا وأن وعيَ المستهلك في جودة المجال الغذائي ارتفعت وتيرتها بفضل الرسائل التي تم إيصال عبر قنوات التواصل الاجتماعي من قِبل متخصصي المجال الغذائي"
وأضاف الجربوع "يساهم القطاع السياحي في المملكة بالجهود التي عملت عليها وزارة السياحة في رفع مستوى التنافسية في قطاع الأغذية ويعدُّ قطاع الأغذية أحد أهم العوامل الأساسية في المجال السياحي"
واختتم الجربوع "نعمل في الحياة والأكل وفق خارطة طريق في المطابخ السحابية والمطاعم الثابتة والمتنقلة ونوفر عددًا من المأكولات المحلية والعالمية لنقدم تجربةً فريدةً من نوعها"
الجدير بالذكر أن شركة الحياة والأكل دشّنت مؤخرًا مطعم HOOK والذي يقدم تجربةً تلبي تطلعات عملائها بمنطقة الرياض