‬"الالتزام البيئي" يحقّق شروط "المحاسبة" لوزارة المالية.. وينال "الوسام الفضي"

ويعدُّ مركزُ "الالتزام البيئي" المركزَ الوحيد الذي حصل على هذا الوسام في الاستحقاق المحاسبي، ضمن منظومة القطاعات البيئية، بعد اجتياز اشتراطات ومعايير برنامج وزارة المالية، والتي تأتي ضمن خطط التطوير والتحسين وتعزيز الشفافية لأنظمة المحاسبة الحكومية؛ حيث يعمل المشروع على توفير معلومات مكتملة ودقيقة، تعزّز الرقابة على الإيرادات والمصروفات والأصول والالتزامات، وتطور الإدارات المالية في الجهات الحكومية، وتدعم المسؤول في اتخاذ القرارات.