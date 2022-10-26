وفاة معلميْن اثنين وإصابة ثلاثة آخرين في حادث تصادم بتبوك

باشرت فِرَق الهلال الأحمر بتبوك، أمس، حادث تصادم لسيارة تُقِل مجموعة معلمين مع شاحنة صهريج على الطريق الصحراوي بتبوك؛ مما أسفر عن وفاة اثنين منهم ـرحمهما الله تعالى- فيما نُقل ثلاثة إلى مستشفى الملك خالد بتبوك ومستشفى أبو راكة، ولا يزالون يتلقون العلاج اللازم.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"؛ فإن الحادث وقع بعد خروج المعلمين من المدرسة التي يعملون بها في إحدى قرى الوجه، والتي تبعد عن مقر سكنهم 20 كلم، ووقع الاصطدام في الطريق الصحراوي مع شاحنة صهريج ماء.
وأديت الصلاة على أحد المعلمين فجر اليوم في الحرم المدني؛ فيما تم نقل المعلم المتوفى الثاني لمحافظة بدر وهي مقر سكنه، للصلاة عليه.