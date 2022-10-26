وفاة معلميْن اثنين وإصابة ثلاثة آخرين في حادث تصادم بتبوك

وحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"؛ فإن الحادث وقع بعد خروج المعلمين من المدرسة التي يعملون بها في إحدى قرى الوجه، والتي تبعد عن مقر سكنهم 20 كلم، ووقع الاصطدام في الطريق الصحراوي مع شاحنة صهريج ماء.