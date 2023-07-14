سفير المملكة لدى جمهورية كوت ديفوار يقدّم أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة للرئيس الإيفواري

قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار سعد بن بخيت القثامي، اليوم، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة إلى رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا، وذلك خلال استقباله في القصر الرئاسي بالعاصمة أبيدجان.