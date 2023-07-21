جبل ثلج وصفقات.. كيف احتل صندوق الاستثمارات المرتبة الـ6 عالمياً؟ "العمري" يوضح

وأشار "العمري" إلى أن الحوكمة وتسخير الموارد البشرية والابتكار وغيرها تُمثّل خارطة طريق يسير عليها الصندوق، لهذا جاءت هذه الخطوات الجريئة بعد إعادة هيكلة الصندوق التي أجراها سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حتى قفزت أصوله من 152 مليار دولار محتلاً بها المرتبة 31 عالمياً عام 2015 إلى 776 مليار دولار محتلاً المرتبة السادسة عالمياً في عام 2023 (بزيادة تصل إلى حوالي 500%) في بضع سنوات.