جبل ثلج وصفقات.. كيف احتل صندوق الاستثمارات المرتبة الـ6 عالمياً؟ "العمري" يوضح

أرجع الكاتب الصحافي البروفيسور عوض العمري، نجاحات صندوق الاستثمارات العامة للإصلاحات الضخمة في البنية والبيئة الاقتصادية في المملكة وفي آلية عمل الصندوق، حتى أضحى الذراع الاستثمارية الأكبر بالمنطقة، ويقتنص فرص المجالات الواعدة الخصبة والتي كان آخرها تأسيس شركة سواني والتي تهدف لتمكين نمو قطاع منتجات حليب الإبل، والمساهمة في تطوير منظومة الإنتاج المحلية للوصول إلى قطاع مستدام.
وأشار "العمري" إلى أن الحوكمة وتسخير الموارد البشرية والابتكار وغيرها تُمثّل خارطة طريق يسير عليها الصندوق، لهذا جاءت هذه الخطوات الجريئة بعد إعادة هيكلة الصندوق التي أجراها سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حتى قفزت أصوله من 152 مليار دولار محتلاً بها المرتبة 31 عالمياً عام 2015 إلى 776 مليار دولار محتلاً المرتبة السادسة عالمياً في عام 2023 (بزيادة تصل إلى حوالي 500%) في بضع سنوات.
وقال لـ"سبق": "لا تستطيع أي منظّمة كبرت أم صغرت تحقيق النجاح دون إدارة متمكّنة ذات فكر نيّر تقوم بتطبيق الاستراتيجيات والخطط لتحقيق النجاح المطلوب، ولدينا الكثير من الأمثلة العالمية على نجاح شركات كثيرة تحت قيادات مميزة أسستها وقادتها إلى نجاحات متتالية".
وأكد يقول: "لو بحثنا أسباب نجاح أي كيان، سنجد جملة مرتكزات وعوامل تستند عليها، وتعد قيادة المنظومة بقدرة عالية وحوكمة هي العمود الفقري للتقدم والاستمرارية وصنع القرارات الحساسة وفرض نظام صارم وعادل لخلق بيئة محفزة".
وتابع: "لكن هناك عوامل أخرى مؤثرة مهمة من أهمها؛ التخطيط المسبق ويعني وضع الخطط والاستراتيجيات والرؤية وهي أساس، فأي مشروع ودون نظرة مستقبلية واضحة وبوصلة استرشادية لأهداف محدّدة سوف يكون هناك فوضى إدارية مع مرور الوقت وتسرّب للكفاءات، فالتخطيط الجيد هو أساس النجاح".
واستدرك: "أيضاً اختيار "العنصر البشري" فالموارد البشرية المميزة من قيادات صف ثانٍ وثالث ومن يعمل بالميدان هي سبب نجاح الكثير من المنظومات، مع أهمية وجود اختصاصيين محترفين مؤهلين ومجرّبين بالميدان للتعامل مع الجمهور وإنجاز المهام مع وجود خطة وظيفية بعيدة المدى لهولاء المساعدين الأكفْاء".
وأضاف: "أيضاً الاستخدام الأمثل للموارد وكفاءة التشغيل، فمن المهم الحرص على عدم إهدارها؛ حتى لا تتحمّل نفقات من الممكن تفاديها، ومن ثم الوصول للهدف الرئيسي للشركة وهو الحصول على النتيجة الجيّدة من خلال زيادة الناتج إلى أقصى حد وتقليل المصاريف التشغيلية إلى أقل مستوى".
وأوضح: "لا ننسى الابتكار، فالكيانات والشركات تعمل في أسواق تنافسية عالية، وهناك منافسون شرسون يحاولون التهام أكبر قدر من الحصة السوقية، وهنا يناط بالإدارة الواعية زرع روح الابتكار وتسخير المناخ التنافسي للحصول على أكبر قدر من العملاء، مع رضا كبير عن الخدمات المقدمة، وأخيراً "الرقابة والحوكمة"، فهي الضامنة الضابطة للأداء وتضمن قياس أداء الأفراد والأقسام ومراقبة تنفيذ الخطط ودراسة مدى نجاحها وتطبيق أسس الجودة".
وأشار إلى أنه "لو تمعّنا بعين فاحصة وبقراءة متأنّية نجد أداء صندوق الاستثمارات يعمل وفق المعايير سالفة الذكر، حتى تقدّم بين الصناديق السيادية في وقتٍ وجيز، محققاً المرتبة السادسة عالمياً في عام 2023 (بزيادة تصل الى حوالي 500%) في بضع سنوات".
وأردف: "هذا بلا شك لم يحدث صدفةً، فالصندوق يعمل على طريق واضح مرسوم وبنظرة درسها وصاغها سمو ولي العهد -حفظه الله- ولا ننسى كذلك دور "الابتكار" فقد استثمر الصندوق السعودي في مجالات جديدة ومبتكرة مثل الاستثمار الرائع بمنصة أوبر ولوسيد وغيرها من الاستثمارات بمجالات الروبوتات والتكنولوجيا".
وقال: "لا ننسى الصفقة الاقتصادية الناجحة، بخلق الكيان الأكبر في تاريخ لعبة الغولف عالمياً، وذلك بعملية اندماج نوعية بين رابطة لاعبي الغولف المحترفين (PGA Tour) ودي بي وورلد تور (DP World Tour) وليف غولف (LIV Golf)، ويُمثّل هذا التوغّل في الرياضات العالمية انتصاراً عالمياً جديداً في عالم الرياضة، وقد لا يعلم الكثيرون عن مستوى الحوكمة العالي التي ينتهجها صندوق الاستثمارات السعودي والتأطير وفق عمل مؤسساتي باحترافية عالية ودون نزاعات قضائية".
واختتم "العمري" يقول: "يذكرنا هذا النجاح الباهر لرؤية وعمل سيدي الأمير ولي العهد -حفظه الله- بـ(جبل الثلج) الذي نراه بارزاً المحيطات؛ حيث لا نرى إلا قمته الشاهقة، فجاء بروزه شاخصاً نتيجة عمل وجهد وذكاء لا يعرف تفويت الفرص ولا الخوف، أثبت أن النجاح عبارة عن رؤية وانضباطية وإصرار على تحقيق الهدف وتراكمية إبداعية لها بداية ونهاية".