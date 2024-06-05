"أرماح الرياضية" تفتتح ناديَيْن لـ"بي فت" في جدة

وتعليقًا على افتتاح الناديَيْن الجديدَيْن قال الأستاذ عبدالملك الحقباني، الرئيس التنفيذي التجاري لشركة أرماح الرياضية: "انطلاقًا من استراتيجيتنا التوسعية القائمة على الانتشار والتوسع في مختلف مناطق المملكة يأتي افتتاح الناديَيْن الجديدَيْن (للرجال والسيدات) تلبية لذلك. وستواصل أرماح المضي قُدمًا في تنفيذ هذه الاستراتيجية الطموحة".