"أرماح الرياضية" تفتتح ناديَيْن لـ"بي فت" في جدة

أعلنت "أرماح الرياضية" افتتاح ناديَيْن رياضيَّيْن (للرجال والسيدات) في محافظة جدة. ويقع الناديان على طريق حراء، وبمساحة إجمالية تقدر بـ7000 متر مربع، ويحتويان على جميع خدمات ومرافق فئة (بي فت).
ويصبح بذلك إجمالي عدد أندية (أرماح الرياضية) داخل المملكة 12 ناديًا.
وتشهد أندية أرماح الرياضية (للرجال والسيدات) توسعًا سريعًا في كبرى مدن المملكة؛ لتلبية احتياجات شرائح المجتمع كافة؛ لمزاولة الرياضة بشكل صحي.
وتعليقًا على افتتاح الناديَيْن الجديدَيْن قال الأستاذ عبدالملك الحقباني، الرئيس التنفيذي التجاري لشركة أرماح الرياضية: "انطلاقًا من استراتيجيتنا التوسعية القائمة على الانتشار والتوسع في مختلف مناطق المملكة يأتي افتتاح الناديَيْن الجديدَيْن (للرجال والسيدات) تلبية لذلك. وستواصل أرماح المضي قُدمًا في تنفيذ هذه الاستراتيجية الطموحة".
وأكد الحقباني أن الناديين الجديدين من فئة (بي فت) بمحافظة جدة يمثلان إضافة نوعية لشبكة أندية الشركة.. وجاء اختيار الموقع بعد دراسة شاملة للسوق، مشيرًا إلى أن المستقبل القريب سيشهد افتتاح المزيد من الأندية الجديدة؛ حتى يتم تغطية مناطق المملكة كافة.