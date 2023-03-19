بعد نجاح مسابقات "كأس العلا".. "رئيس الاتحاد السعودي للهجن" يثمّن الدعم السخي للقيادة

يُذكر أن سباقات كأس العلا للهجن التي تعتبر الأغلى عالميًّا اختُتمت أمس الجمعة، بمشاركة 40 من أفضل الهجن، تسابقت على مدى 16 شوطًا، بواقع 6 أشواط مخصصة لرياضة الماراثون، وعشرة أشواط لسباقات الهجن، بينما بلغت قيمة الجوائز الإجمالية للمسابقة أكثر من 80 مليون ريال، وُزعت على الفائزين في حفل الختام.