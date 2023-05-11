"الإبراهيم" يزور بلجيكا ويبحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

قام وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم بزيارة رسمية إلى مملكة بلجيكا، ناقش خلالها مع نائب رئيس الوزراء البلجيكي ديفيد كلارينفال، تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين.
وشهدت الزيارة تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
واجتمع "الإبراهيم"، خلال الزيارة، بنائب الرئيس وكبير مسؤولي محفظة البحث والتطوير والابتكار في شركة IMEC باتريك فانديناميلي.
وتم استعراض العديد من مجالات التعاون، بما في ذلك الإلكترونيات النانوية والتكنولوجيا الرقمية.