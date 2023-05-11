"الإبراهيم" يزور بلجيكا ويبحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

قام وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم بزيارة رسمية إلى مملكة بلجيكا، ناقش خلالها مع نائب رئيس الوزراء البلجيكي ديفيد كلارينفال، تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين.