في 90 ثانية حاسمة.. إنقاذ حياة حاج سبعيني توقف قلبه داخل المسعى بالحرم المكي

وأضاف، أنه عند وصول الفريق الإسعافي، تبيّن وجود رجل في العقد السابع من العمر مستلقياً على الأرض فاقداً الوعي والتنفس، وعلى الفور باشرت الفرقة الإسعافية الحالة وفق البروتوكول الطبي المتبع في مثل هذه الحالات، حيث قامت الفرقة بعملية الإنعاش القلبي الرئوي عبر الضغطات الصدرية وعن طريق استخدام جهاز الإنعاش، إلى أن عاد النبض -بفضل الله-، وتمّ على الفور نقل المريض إلى مركز صحي طوارئ الحرم (3)، واستكمال إجراءات الرعاية الصحية.