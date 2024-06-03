46 مئوية.. المدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم والسودة الأدنى

وتوقع المركز أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة)؛ في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (الشرقية، والرياض، والمدينة المنورة، وحائل، وتبوك) تمتد إلى أجزاء من منطقة الجوف.