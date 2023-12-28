بدأت رحلتها السنوية.. "الزعاق" يوضّح توقيت مرور الشمس على مدارَي الجدي والسرطان

كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، عن موعد مرور الشمس على مدار الجدي ومدار السرطان.
وأضاف الزعاق، أنه خلال هذه اللحظات بدأت الشمس رحلتها السنوية المعتادة من الجنوب للشمال، وهي في هذه الرحلة تمرّ على محطات "خط الاستواء، مدار السرطان، مدار الجدي".
وأكمل في فيديو على حسابه في "إكس"، أن الشمس تمرّ بمحطة خط الاستواء مرتين في السنة؛ مرة في أثناء صعودها لمدار السرطان، ومرة في أثناء هبوطها لمدار الجدي.
وتابع: "سُمِّيَ خط الاستواء بهذا الاسم لأنه يقسم الكرة الأرضية إلى قسمين متساويين. ومدار الجدي لأنه يقع تحت برج الجدي، ومدار السرطان لأنه يقع تحت برج السرطان. وتمرّ الشمس بمدار السرطان في عز القيظ، ومدار الجدي في عز الشتاء".