بدأت رحلتها السنوية.. "الزعاق" يوضّح توقيت مرور الشمس على مدارَي الجدي والسرطان

وأضاف الزعاق، أنه خلال هذه اللحظات بدأت الشمس رحلتها السنوية المعتادة من الجنوب للشمال، وهي في هذه الرحلة تمرّ على محطات "خط الاستواء، مدار السرطان، مدار الجدي".