"دهانات الجزيرة" تقيم ملتقى للمهندسين المصريين في أحدث معارضها بالرياض

احتوى الملتقى على محطات متنوعة من الأنشطة التفاعلية، ضمت جولة تعريفية في أحدث معارض "دهانات الجزيرة" بمدينة الرياض، وبإشراف نخبة من مهندسي ومختصي الشركة، لاستعراض أحدث منتجات الدهانات، والحلول الإنشائية، والتعرّف على "تطبيق دهانات الجزيرة"، وأبرز خصائصه مثل مساعدة العملاء على معرفة مشاكل الجدران وإمداد الحلول بسهولة، إلى جانب ميزة اختيار الألوان المناسبة للمساحة المطلوبة من خلال التقاط صورة للمساحة، إضافة إلى ميزة طلب فنييّ الدهان وزيارة المختصين للمنزل، علاوة على غيرها من المزايا العديدة المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز.