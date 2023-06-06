"دهانات الجزيرة" تقيم ملتقى للمهندسين المصريين في أحدث معارضها بالرياض

أقامت "دهانات الجزيرة" ملتقى ضم كبار المهندسين والمصممين المصريين، بهدف مشاركة أحدث المستجدات في نطاق صناعة الألوان والدهانات والحلول الإنشائية، والتعرّف على أسس الابتكار والإبداع.
احتوى الملتقى على محطات متنوعة من الأنشطة التفاعلية، ضمت جولة تعريفية في أحدث معارض "دهانات الجزيرة" بمدينة الرياض، وبإشراف نخبة من مهندسي ومختصي الشركة، لاستعراض أحدث منتجات الدهانات، والحلول الإنشائية، والتعرّف على "تطبيق دهانات الجزيرة"، وأبرز خصائصه مثل مساعدة العملاء على معرفة مشاكل الجدران وإمداد الحلول بسهولة، إلى جانب ميزة اختيار الألوان المناسبة للمساحة المطلوبة من خلال التقاط صورة للمساحة، إضافة إلى ميزة طلب فنييّ الدهان وزيارة المختصين للمنزل، علاوة على غيرها من المزايا العديدة المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز.
كما ضمّ الملتقى ورشة عمل إبداعية، وفّرت فرصة لتجربة الحسّ الفني والنمط الإبداعي لديهم، باستخدام منتج "ميني بينت" أحدث منتجات دهانات الجزيرة، وتطبيقه على أسطح مختلفة.
وتمكّن الملتقى من خلق مساحة واسعة لتبادل الخبرات والمعارف النظرية والتطبيقية بين المختصين، وترنو "دهانات الجزيرة" إلى التوسّع في بذل الجهود لضم النخبة من ذوي الاختصاص في فرص إبداعية مستقبلية.
أُسست "دهانات الجزيرة" عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع، وإنتاج، وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي، ونجحت الشركة، على مدى العقود الماضية، في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإنتاج يتخطى 400,000 طن سنوياً، وأكثر من 650 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.