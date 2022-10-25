"المسرح" تبدأ في تسلُّم طلبات المشاركة في مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي 2023

وأكدت "الهيئة" ضرورة إرفاق فكرة مفصلة عن المسرحية، والنص المسرحي، والرؤية الإخراجية، إلى جانب وصف مكان العرض وتصميم المناظر والمتطلبات التقنية، في طلبات الترشيح للمشاركة، وإرسالها على البريد الإلكتروني: info.tpacevents@moc.gov.sa، خلال مدة استقبال الطلبات التي تمتد من 25 أكتوبر إلى 15 نوفمبر، على أن تليها مرحلة الفرز والتقييم خلال المدة 18 - 26 نوفمبر، وأخيرًا مرحلة الاعتماد التي ستكون في المدة من 27 - 30 نوفمبر.