وكالة المكتبات بشؤون الحرمين تبحث آلية تنفيذ خطة حج 1444هـ

عقدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في وكالة المكتبات والشؤون الثقافية- اجتماعًا لبحث آلية تنفيذ أعمال الوكالة وخطتها خلال موسم حج هذا العام.
وشهد الاجتماع مناقشة خطط وأعمال الوكالة وإداراتها خلال موسم الحج هذا العام، وطرق تنفيذها بأرقى السبل والإمكانات، والاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالموقع الرسمي الإلكتروني لمكتبة الحرم المكي الشريف، واستعراض البرامج والمبادرات الثقافية التي تتوافق مع خطة الرئاسة التطويرية 2024.
وتحرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على تقديم أرقى الخدمات في الحرمين الشريفين ولقاصديهما من حجاج وعمار وزوار، والسعي وراء تحقيق الجودة في كافة خدماتها المباشرة والرقمية منها، وضرورة استثمار التقنية الحديثة بشكل كامل في كل الخدمات المقدمة.