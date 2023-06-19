وكالة المكتبات بشؤون الحرمين تبحث آلية تنفيذ خطة حج 1444هـ

وتحرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على تقديم أرقى الخدمات في الحرمين الشريفين ولقاصديهما من حجاج وعمار وزوار، والسعي وراء تحقيق الجودة في كافة خدماتها المباشرة والرقمية منها، وضرورة استثمار التقنية الحديثة بشكل كامل في كل الخدمات المقدمة.