"الأرصاد" ينظم ورشة عمل لمجابهة التغيرات والتحديات المناخية المستقبلية

ينظم الورشة التي دعي لها أكثر من 200 باحث ومختص يمثلون جميع القطاعات المعنية والبحثية، مركز التغير المناخي وتقام للمرة الأولى، وتهدف إلى تحديد التغيرات المناخية المتوقع تأثيرها على المنطقة وتطوير وتطبيق أفضل الأدوات والنماذج وعلوم المناخ لمواجهة هذه التحديات، فيما يناقش المشاركون آخر التغيرات المناخية العالمية، والتعريف بمركز التغير المناخي، وتحديد احتياجات الجهات المشاركة من عمل ومخرجات، وبناء جسور التواصل بين كل من الجهات المشاركة ومركز التغير المناخي، وكذلك آلية تبادل المعلومات المناخية والاتفاق على آلية للمشاركة مع مراكز التغير المناخية البحثية بالجامعات السعودية.