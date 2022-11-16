معهد الإدارة ينظّم فعاليات ملتقى "إدارة التغيير" لمعاهد الإدارة بدول مجلس التعاون.. العقبات والتحديات

وتَضمنت أعمال الملتقى عقد جلستين، تم تخصيص أولاهما كجلسة حوارية رئيسية بين مديري عموم معاهد الإدارة، التي تناولت 3 محاور مهمة عن مفهوم وأهمية إدارة التغيير، ودور تلك المعاهد في إدارته بالقطاع الحكومي، والعقبات والتحديات ومستقبل إدارة التغيير؛ بينما استعرضت الجلسة الثانية قصصًا وتجارب في إدارة التغيير؛ وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في هذا المجال، والذين طرحوا وناقشوا عددًا من هذه التجارب والقصص عبر مجموعة من الأوراق التي سَلّطت الضوء على موضوعات مهمة في إدارة التغيير بالقطاع الحكومي بدول المجلس.