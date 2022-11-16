معهد الإدارة ينظّم فعاليات ملتقى "إدارة التغيير" لمعاهد الإدارة بدول مجلس التعاون.. العقبات والتحديات

نظم معهد الإدارة العامة، فعاليات ملتقى "إدارة التغيير" بالرياض؛ وذلك على هامش استضافته للاجتماع الـ20 لمديري معاهد الإدارة العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد استهدف الملتقى عرضَ التجارب الإدارية الناجحة، وتسليط الضوء على إدارة التغيير، واستشراف مستقبلها في دول الخليج العربية، وسبل ومجالات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا الشأن.
وخلال مراسم الافتتاح ألقى مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، كلمة رحّب فيها بأصحاب السعادة مديري هذه المعاهد والمشاركين والحاضرين، ولفت إلى أهمية التنسيق والتعاون بين المعاهد للتعاطي مع التحديات والأزمات والتغييرات الراهنة وتداعياتها؛ لا سيما في مجالات التنمية الإدارية، كما تَطَرق إلى أهمية ودور إدارة التغيير في هذا المجال.
وتَضمنت أعمال الملتقى عقد جلستين، تم تخصيص أولاهما كجلسة حوارية رئيسية بين مديري عموم معاهد الإدارة، التي تناولت 3 محاور مهمة عن مفهوم وأهمية إدارة التغيير، ودور تلك المعاهد في إدارته بالقطاع الحكومي، والعقبات والتحديات ومستقبل إدارة التغيير؛ بينما استعرضت الجلسة الثانية قصصًا وتجارب في إدارة التغيير؛ وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في هذا المجال، والذين طرحوا وناقشوا عددًا من هذه التجارب والقصص عبر مجموعة من الأوراق التي سَلّطت الضوء على موضوعات مهمة في إدارة التغيير بالقطاع الحكومي بدول المجلس.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملتقى المصاحب سيكون الملتقى الأول للاجتماعات الدورية السنوية لمديري معاهد الإدارة بدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية، على أن يُعقد بشكل سنوي في دولة الرئاسة "المستضيفة".