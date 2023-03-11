"إغاثي الملك سلمان" يشارك بندوتَيْن تتعلّقان بالشأن الإنساني اليمني بالأمم المتحدة

على هامش الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في جنيف؛ شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في ندوتَيْن تتعلَّقان بالشأن الإنساني اليمني.
ومثّل المركزَ مديرُ إدارة المساعدات الطبية والبيئية الدكتور عبدالله بن صالح المعلم، ومديرةُ إدارة الدعم المجتمعي الدكتورة هنا عمر سالم.
ناقشت الندوة الأولى مساعدات المملكة العربية السعودية الإنسانية والإغاثية في اليمن، وكيف أسهمت هذه المساعدات في تحسين الوضع الإنساني. فيما بحثت الندوة الثانية مشكلة انتشار الألغام في الأراضي اليمنية، ودور المملكة في إزالتها من خلال مشروع "مسام" المخصّص لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها الميليشيا الحوثية، وأودت بحياة الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، وتسبّبت بعاهات دائمة، وأثقلت كاهل المنشآت الصحية والعلاجية، وتسبّبت بخسائر اقتصادية للأفراد والمجتمع؛ حيث بلغ ما تمّ صرفه حتى الآن لإزالة تلك الألغام أكثر من 167 مليون دولار أمريكي، وكذلك تدريب الأشقاء اليمنيين على التعامل مع الألغام وتوعيتهم، والإشارة إلى أن الميليشيات هي من تقوم بزرع هذه الألغام، وأن هناك ما يزيد على مليون لغم في الأراضي اليمنية.
وتم التطرُّق للتحدّيات التي تواجه العمل الإنساني في إزالة الألغام من عدم وجود خرائط بمواقع الألغام والعشوائية في زراعتها، وتطور بعض أنواع الألغام كالألغام المضادة للدبابات التي تستخدم ضد الأفراد، بالإضافة إلى تأثير وواقع الألغام على الحاضر اليمني ومستقبله، وأهمية ضغط المجتمع الدولي على الحوثي لمنع زراعة الألغام، وخاصة في المناطق المدنية.
شارك في أعمال الندوتَيْن مكتبُ الألغام بالأمم المتحدة، والمنظمة الدولية للهجرة "IOM"، ومنسّق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن السيد ويليام ديفيد جرسلي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف".