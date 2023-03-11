"إغاثي الملك سلمان" يشارك بندوتَيْن تتعلّقان بالشأن الإنساني اليمني بالأمم المتحدة

ناقشت الندوة الأولى مساعدات المملكة العربية السعودية الإنسانية والإغاثية في اليمن، وكيف أسهمت هذه المساعدات في تحسين الوضع الإنساني. فيما بحثت الندوة الثانية مشكلة انتشار الألغام في الأراضي اليمنية، ودور المملكة في إزالتها من خلال مشروع "مسام" المخصّص لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها الميليشيا الحوثية، وأودت بحياة الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، وتسبّبت بعاهات دائمة، وأثقلت كاهل المنشآت الصحية والعلاجية، وتسبّبت بخسائر اقتصادية للأفراد والمجتمع؛ حيث بلغ ما تمّ صرفه حتى الآن لإزالة تلك الألغام أكثر من 167 مليون دولار أمريكي، وكذلك تدريب الأشقاء اليمنيين على التعامل مع الألغام وتوعيتهم، والإشارة إلى أن الميليشيات هي من تقوم بزرع هذه الألغام، وأن هناك ما يزيد على مليون لغم في الأراضي اليمنية.