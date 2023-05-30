"الزكاة والضريبة والجمارك" تواصل استقبال وخدمة ضيوف الرحمن في جميع المنافذ

واصلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية جهودها في استقبال وخدمة ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة، وذلك بإمكانيات متكاملة تركز على إدارة منظومة الخدمات الجمركية بكفاءة عالية.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها تسعى من خلال خطتها التشغيلية في موسم الحج إلى الإسهام في تيسير إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام عند قدومهم إلى المملكة، وتحقيق التعاون الفاعل والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة المرتبطة بخدمة الحجاج، وتوحيد الجهود وتحقيق العمل التكاملي، مما يُسهم في جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وأشارت إلى إحكام الرقابة الجمركية لضمان عدم استغلال موسم الحج لمحاولة تهريب كل ما من شأنه المساس بالوطن ومقدراته، وذلك باستخدام أحدث التقنيات الأمنية في جميع منافذها الجمركية البرية، الجوية والبحرية.
وشددت الهيئة على أنها تعمل على تحقيق أفضل الخدمات الجمركية لحجاج بيت الله الحرام، وذلك بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة المتمثلة في تسهيل دخول ضيوف الرحمن وتقديم جميع الخدمات لهم منذ قدومهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم إلى بلادهم سالمين، وبما يتوافق مع مكانة المملكة العربية السعودية على مستوى العالم، التي شرّفها وأكرمها المولى عز وجل باحتضان أطهر وأقدس البقاع على وجه الأرض.