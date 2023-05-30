"الزكاة والضريبة والجمارك" تواصل استقبال وخدمة ضيوف الرحمن في جميع المنافذ

وشددت الهيئة على أنها تعمل على تحقيق أفضل الخدمات الجمركية لحجاج بيت الله الحرام، وذلك بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة المتمثلة في تسهيل دخول ضيوف الرحمن وتقديم جميع الخدمات لهم منذ قدومهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم إلى بلادهم سالمين، وبما يتوافق مع مكانة المملكة العربية السعودية على مستوى العالم، التي شرّفها وأكرمها المولى عز وجل باحتضان أطهر وأقدس البقاع على وجه الأرض.